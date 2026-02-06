U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

El cotejo entre U. Magdalena y Boca Juniors, por la fecha 4 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Sierra Nevada.
Así llegan U. Magdalena y Boca Juniors
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B
U. Magdalena logró un triunfo por 1-0 ante Orsomarso.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B
Boca Juniors viene de empatar 1-1 ante Real Cundinamarca..
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de octubre, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y fue U. Magdalena quien ganó 1 a 0.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Quindío
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|2
|Real Cartagena
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|3
|Envigado
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|8
|U. Magdalena
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|15
|Boca Juniors
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 5: vs Leones FC: 14 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 3: vs Envigado: 19 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 6: vs Tigres: 24 de febrero - 19:30 horas
- Fecha 7: vs Quindío: 28 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 8: vs Barranquilla FC: 4 de marzo - 20:05 horas
Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 5: vs Orsomarso: 17 de febrero - 19:30 horas
- Fecha 6: vs Bogotá FC: 22 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 7: vs Barranquilla FC: 26 de febrero - 19:30 horas
- Fecha 8: vs Envigado: 5 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Real Santander: 10 de marzo - 15:00 horas
Horario U. Magdalena y Boca Juniors, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas