U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre U. Magdalena y Boca Juniors. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

DataFactory .

6 de febrero de 2026, 3:32 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre U. Magdalena y Boca Juniors, por la fecha 4 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Sierra Nevada.

Así llegan U. Magdalena y Boca Juniors

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena logró un triunfo por 1-0 ante Orsomarso.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de empatar 1-1 ante Real Cundinamarca..

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de octubre, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y fue U. Magdalena quien ganó 1 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío933005
2Real Cartagena732102
3Envigado622004
8U. Magdalena421101
15Boca Juniors13012-3

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Leones FC: 14 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 3: vs Envigado: 19 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Tigres: 24 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 7: vs Quindío: 28 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Barranquilla FC: 4 de marzo - 20:05 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Orsomarso: 17 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 6: vs Bogotá FC: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Barranquilla FC: 26 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs Envigado: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Santander: 10 de marzo - 15:00 horas

Horario U. Magdalena y Boca Juniors, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

