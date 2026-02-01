Fútbol - Colombia - Segunda División

U. Magdalena vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Envigado se mide ante U. Magdalena el miércoles 4 de febrero a las 18:00 horas.

DataFactory .

1 de febrero de 2026, 1:57 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 18:00 horas el próximo miércoles 4 de febrero, Envigado visita a U. Magdalena, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Primera B.

Así llegan U. Magdalena y Envigado

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena ganó el encuentro previo ante Orsomarso por 1-0.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado llega triunfante luego de ver caer a Independiente Yumbo con un marcador 2-0.

El local se ubica en el cuarto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 6 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Envigado622004
2Inter de Palmira622003
3Real Cartagena622002
4U. Magdalena421101
5Barranquilla FC321011

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Boca Juniors: 9 de febrero - 18:00 horas
  • Fecha 5: vs Leones FC: 14 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Tigres: 24 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 7: vs Quindío: 28 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Barranquilla FC: 4 de marzo - 20:05 horas

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 4: vs Tigres: 9 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Inter de Palmira: 14 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 6: vs Quindío: 24 de febrero - 15:30 horas
  • Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: 5 de marzo - 15:00 horas

Horario U. Magdalena y Envigado, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

Noticias Destacadas