U. Magdalena vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

A partir de las 18:00 horas el próximo miércoles 4 de febrero, Envigado visita a U. Magdalena, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Primera B.
Así llegan U. Magdalena y Envigado
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B
U. Magdalena ganó el encuentro previo ante Orsomarso por 1-0.
Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B
Envigado llega triunfante luego de ver caer a Independiente Yumbo con un marcador 2-0.
El local se ubica en el cuarto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 6 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (2 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Envigado
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Inter de Palmira
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|Real Cartagena
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|U. Magdalena
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|5
|Barranquilla FC
|3
|2
|1
|0
|1
|1
Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 4: vs Boca Juniors: 9 de febrero - 18:00 horas
- Fecha 5: vs Leones FC: 14 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 6: vs Tigres: 24 de febrero - 19:30 horas
- Fecha 7: vs Quindío: 28 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 8: vs Barranquilla FC: 4 de marzo - 20:05 horas
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 4: vs Tigres: 9 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 5: vs Inter de Palmira: 14 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 6: vs Quindío: 24 de febrero - 15:30 horas
- Fecha 7: vs Orsomarso: 1 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 8: vs Boca Juniors: 5 de marzo - 15:00 horas
Horario U. Magdalena y Envigado, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas