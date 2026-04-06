Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

UCV vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo UCV vs Libertad, que se enfrentarán en el Coloso de Los Chaguaramos el próximo jueves 9 de abril a las 17:00 horas. Flavio Rodrigues De Souza será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

6 de abril de 2026, 7:10 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 9 de abril a las 17:00 horas.

El árbitro designado para el encuentro es Flavio Rodrigues De Souza.

Próximos partidos de UCV en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo H - Fecha 2: vs Independiente del Valle: 15 de abril - 21:00 horas
  • Grupo H - Fecha 3: vs Rosario Central: 28 de abril - 19:00 horas
  • Grupo H - Fecha 4: vs Independiente del Valle: 5 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo H - Fecha 5: vs Rosario Central: 19 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo H - Fecha 6: vs Libertad: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Libertad en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo H - Fecha 2: vs Rosario Central: 15 de abril - 17:00 horas
  • Grupo H - Fecha 3: vs Independiente del Valle: 28 de abril - 17:00 horas
  • Grupo H - Fecha 4: vs Rosario Central: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo H - Fecha 5: vs Independiente del Valle: 19 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario UCV y Libertad, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas