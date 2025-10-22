Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Udinese vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

La previa del choque de Udinese ante Lecce, a disputarse en el estadio Stadio Friuli el sábado 25 de octubre desde las 08:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de octubre de 2025, 2:53 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Udinese recibirá a Lecce, en el marco de la fecha 8 de la Serie A, el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 08:00 horas, en el estadio Stadio Friuli.

Así llegan Udinese y Lecce

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese sacó un empate por 1 en su visita a Cremonese. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Sassuolo. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Udinese con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PG - 3 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1675117
2Inter15750210
3Napoli1575025
11Udinese97232-3
16Lecce67133-5

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 06:30 horas

Horario Udinese y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alemana que volvió a su país tras vivir en Colombia quedó en ‘shock’ al comparar este alimento: “No me acostumbro”

2. Destapan en redes la posible razón por la que la magistrada Leonor Oviedo Pinto salvó su voto en la absolución de Álvaro Uribe

3. Se definió el equipo donde correrá Nairo Quintana en 2026: comunicado lo hizo oficial

4. ¿Está en jaque el nuevo modelo de pasaportes? Admiten demanda contra el convenio que firmó el Gobierno Petro con Portugal

5. Destapan si Yina Calderón tendrá que pagar millonaria multa por retirarse de la pelea contra Andrea Valdiri: “Está todo estipulado”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.