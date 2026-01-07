Fútbol - Italia - Serie A

Udinese vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Udinese vs Pisa, que se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo sábado 10 de enero a las 09:00 horas.

7 de enero de 2026, 12:25 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 20 de la Serie A se jugará el próximo sábado 10 de enero a las 09:00 horas.

Así llegan Udinese y Pisa

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese consiguió sólo un punto en su último partido frente a Torino, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa viene de caer en su estadio ante Como 1907 por 0 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PG - 9 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3917130423
2Milan3817115115
3Napoli3717121413
12Udinese2218648-11
20Pisa1219199-15

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

