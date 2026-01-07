Fútbol - España - Primera División

Valencia vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Elche se mide ante Valencia en el estadio Mestalla el sábado 10 de enero a las 14:00 horas.

7 de enero de 2026, 12:50 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:00 horas el próximo sábado 10 de enero, Elche visita a Valencia en el estadio Mestalla, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Liga.

Así llegan Valencia y Elche

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Celta. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 9 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche cayó derrotado 1 a 3 ante Villarreal. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.

El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Valencia se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG - 7 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal3817122318
9Elche22185761
18Valencia1618378-13

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Getafe: 18 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 21: vs Espanyol: 24 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 22: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Sevilla: 19 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 21: vs Levante: 23 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Elche, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

