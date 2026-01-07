Valencia vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

A partir de las 14:00 horas el próximo sábado 10 de enero, Elche visita a Valencia en el estadio Mestalla, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Liga.
Así llegan Valencia y Elche
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Celta. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 9 goles y registró 5 a favor.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche cayó derrotado 1 a 3 ante Villarreal. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.
El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Valencia se impuso por 0 a 2.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG - 7 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|19
|16
|1
|2
|33
|2
|Real Madrid
|45
|19
|14
|3
|2
|24
|3
|Villarreal
|38
|17
|12
|2
|3
|18
|9
|Elche
|22
|18
|5
|7
|6
|1
|18
|Valencia
|16
|18
|3
|7
|8
|-13
Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 20: vs Getafe: 18 de enero - 08:00 horas
- Fecha 21: vs Espanyol: 24 de enero - 10:15 horas
- Fecha 22: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 20: vs Sevilla: 19 de enero - 15:00 horas
- Fecha 21: vs Levante: 23 de enero - 15:00 horas
- Fecha 22: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas