Valencia vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

El juego entre Valencia y Girona se disputará el próximo sábado 25 de abril por la fecha 32 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Girona

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Mallorca. Con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 2 a 3 ante Betis. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Girona lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 36 puntos (9 PG - 9 PE - 14 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 11 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 73 32 23 4 5 37 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 12 Girona 38 32 9 11 12 -13 13 Valencia 36 32 9 9 14 -12

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 34: vs Atlético de Madrid: 2 de mayo - 09:15 horas

Fecha 35: vs Athletic Bilbao: 10 de mayo - 09:15 horas

Fecha 36: vs Rayo Vallecano: 14 de mayo - 12:00 horas

Fecha 37: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 34: vs Mallorca: 1 de mayo - 14:00 horas

Fecha 35: vs Rayo Vallecano: 11 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Real Sociedad: 14 de mayo - 13:00 horas

Fecha 37: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Girona, según país