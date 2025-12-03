Fútbol - España - Primera División
Villarreal vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga
Toda la previa del duelo entre Villarreal y Getafe. El partido se jugará en el Estadio de la Cerámica el sábado 6 de diciembre a las 08:00 horas.
El duelo entre Villarreal y Getafe correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Estadio de la Cerámica desde las 08:00 horas, el sábado 6 de diciembre.
Así llegan Villarreal y Getafe
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal venció 3-2 a Real Sociedad en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 4 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 13 goles a favor y le han convertido 3 en contra.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe venció en casa a Elche por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 3 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Villarreal.
El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 32 puntos (10 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|37
|15
|12
|1
|2
|25
|2
|Real Madrid
|33
|14
|10
|3
|1
|16
|3
|Villarreal
|32
|14
|10
|2
|2
|16
|4
|Atlético de Madrid
|31
|15
|9
|4
|2
|14
|7
|Getafe
|20
|14
|6
|2
|6
|-2
Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 16: vs Levante: 14 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 10:15 horas
- Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 16: vs Espanyol: 13 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Betis: 21 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Getafe, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas