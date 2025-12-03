Villarreal vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

El duelo entre Villarreal y Getafe correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Estadio de la Cerámica desde las 08:00 horas, el sábado 6 de diciembre.

Así llegan Villarreal y Getafe

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal venció 3-2 a Real Sociedad en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 4 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 13 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció en casa a Elche por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 3 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Villarreal.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 32 puntos (10 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 37 15 12 1 2 25 2 Real Madrid 33 14 10 3 1 16 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 4 Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 14 7 Getafe 20 14 6 2 6 -2

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 16: vs Levante: 14 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 10:15 horas

Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 16: vs Espanyol: 13 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Betis: 21 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Getafe, según país