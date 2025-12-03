Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Villarreal vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Villarreal y Getafe. El partido se jugará en el Estadio de la Cerámica el sábado 6 de diciembre a las 08:00 horas.

3 de diciembre de 2025, 12:51 p. m.
El duelo entre Villarreal y Getafe correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Estadio de la Cerámica desde las 08:00 horas, el sábado 6 de diciembre.

Así llegan Villarreal y Getafe

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal venció 3-2 a Real Sociedad en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 4 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 13 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció en casa a Elche por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 3 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Villarreal.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 32 puntos (10 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3715121225
2Real Madrid3314103116
3Villarreal3214102216
4Atlético de Madrid311594214
7Getafe2014626-2

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Levante: 14 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Espanyol: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Betis: 21 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Getafe, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Noticias Destacadas

