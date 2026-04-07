West Ham United vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

A partir de las 14:00 horas el próximo viernes 10 de abril, Wolverhampton visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Premier League.
Así llegan West Ham United y Wolverhampton
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Aston Villa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 4 a favor.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Wolverhampton y Arsenal, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Wolverhampton se impuso por 3 a 0.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 29 puntos (7 PG - 8 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PG - 8 PE - 20 PP).
Jarred Gillett es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|55
|31
|15
|10
|6
|13
|18
|West Ham United
|29
|31
|7
|8
|16
|-21
|20
|Wolverhampton
|17
|31
|3
|8
|20
|-30
Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 33: vs Crystal Palace: 20 de abril - 14:00 horas
- Fecha 34: vs Everton: 25 de abril - 09:00 horas
- Fecha 35: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 33: vs Leeds United: 18 de abril - 09:00 horas
- Fecha 34: vs Tottenham: 25 de abril - 09:00 horas
- Fecha 35: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Horario West Ham United y Wolverhampton, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas