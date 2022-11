Maluma reveló su equipo favorito para quedarse con la Copa del Mundo

Maluma ha causado todo tipo de sensaciones en Qatar, desde el amor de sus seguidores en medio oriente y las críticas por asistir a un mundial que ha violado los derechos humanos.

De hecho, en una de las entrevistas concedidas en el país anfitrión con el periodista Moav Vardi, quien le preguntó insistentemente por sus colegas Shakira y Dua Lipa, se levantó la polémica mayor.

“Tú sabes, debo preguntarte, Shakira y Dua Lipa se rehusaron a hacer parte del Mundial debido a los malos registros de Qatar con respecto a los derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿qué, Maluma, no tienes problemas con las violaciones que le hacen a los derechos humanos en este país?”, fue la pregunta que desató la incomodidad y la furia del paisa, quien intentó pilotearla sin ningún éxito.

“Sí, pero es algo que no puedo resolver, yo solo vine a disfrutar la vida, el fútbol… La fiesta del fútbol, no es algo en lo que me tenga que ver envuelto. Estoy acá disfrutando mi música, la hermosa vida y también jugar fútbol”, respondió Maluma muy serio y algo fastidiado. Ante la insistencia con el tema del comunicador, el cantante se paró y se fue.

Maluma no sólo ha sido protagonista por ese momento. Su presentación en el Fan festival fue todo un éxito.

En el parque Al Bidda de Doha, acompañado de representantes del Mundial, leyendas de las copas del mundo, hinchas y de la cantante libanesa Myriam Fares, la estrella colombiana inauguró el “Live area” con sendas actuaciones en directo, un espectáculo que contó con la interpretación en exclusiva a nivel mundial del himno del FIFA Fan Festival Tukoh Taka, a cargo de Nicki Minaj, Myriam Fares y por supuesto Maluma.

El cantante colombiano también interpretó sus mejores éxitos. Luego subió un vídeo, con un sobrero vueltiao orgulloso de su performance.

“Este momento vivirá por siempre en mi corazón y nada ni nadie podrá arrebatármelo, gracias a todos por creer y por dármela, sin ustedes los fanáticos reales nada de esto sería posible!!!! Ahora si a prender Pa’ cantar en la final. Los amo con todo mi corazón y nunca olviden que los sueños se hacen realidad”, dijo en un audiovisual.

Maluma, que joven intentó triunfar en el fútbol antioqueño también fue cuestionado sobre sus favoritos a ganar el mundial. El artista se decantó por los equipos sudamericanos y en especial por Messi.

“Leo se merece llevar la copa la verdad. Yo sé que no tendrá otro mundial, es una gran persona, muy noble, muy humilde y se merece llevar esa copa entre sus manos”, dijo el cantante a FIFA.

Entre sus argumentos habló de la edad de las megas estrellas del PSG, Neymar y Lionel y las oportunidades de jugar un próximo mundial.

“Neymar tendría más oportunidades, quizás que Leo y es muy merecido. creo que Argentina podría ser el campeón del mundo”, finalizó.