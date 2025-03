Consulta popular de Petro: cinco razones técnicas para votar no a la reforma laboral

De hecho, el pasado 18 de marzo, mientras en el Congreso se cerraba el capítulo de esta reforma , a pocos metros, en la Plaza de Bolívar, el mandatario anunciaba cómo sería el nuevo paso para lograr la aprobación de sus iniciativas que no tuvieron éxito en el Congreso, al tiempo que se despachó contra los congresistas y a los alcaldes los llamó “alcalduchos”.

Petro dijo que los parlamentarios no tumbarán la reforma laboral porque sea inconveniente o por las decenas de argumentos técnicos que se han expuesto en su contra, sino porque “el corazón se lo vendieron a la codicia. No tienen sentimientos. Ellos no son seres humanos”.