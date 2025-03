El tejido empresarial colombiano está formado en su mayoría por pequeñas empresas

La reforma no atiende las prioridades de mercado laboral

Adicional a lo anterior dicho, la reforma no es viable dado que no atiende las prioridades del mercado laboral, que son los más vulnerables, es decir, los desempleados, que en números son unos 3.000.000 de colombianos. Detalla además que no genera reglas para los inactivos, que son los colombianos que se desanimaron y no están en búsqueda de empleo. Esta reforma no los atiende para motivarlos ni para generar empleo. Tampoco tiene en cuenta a los trabajadores informales.