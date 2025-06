Días críticos para el futuro de las cuentas fiscales del país: ¿el Gobierno Petro flexibilizará la regla fiscal? El déficit llegaría a niveles insospechados

La decisión del Gobierno, sobre flexibilizar la regla fiscal y acudir a la figura de la cláusula de escape, no tendría una razón específica. Como explicó en su momento el exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, en este caso particular, el evento extraordinario para configurar esta cláusula, no es igual a los hechos que se han presentado en el pasado, como fue la pandemia. “Aquí la pregunta es cuál es el argumento para activar la cláusula de escape e incumplir regla fiscal. Yo creo que no existe ningún argumento distinto al exceso de gasto, los bajos cumplimientos del recaudo tributario y las decisiones de política pública que han generado más incertidumbre y con ello mayor nivel de costos de financiamiento público, es decir, un mal manejo fiscal”.