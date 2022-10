“Me entristece mucho lo que está pasando con Viva Colombia”:presidente de Ultra-Air sobre fusión con Avianca

SEMANA: Usted es uno de los padres de las aerolineas de bajo costo en Colombia. Fundó Viva Colombia hace unos años y ahora llega a UltraAir. ¿Cuál es la historia de esta apuesta?

William Shaw, (W. S.): Yo llegué a vivir a Colombia en el año 98, me fui a vivir a San Francisco en el 2004, en el 2008 hice una maestría y en la maestría monté una aerolínea de bajo costo en Colombia. El proyecto lo llevé a cabo junto con tres amigos, se llama Viva Colombia, en 2017 nos la compran. Después, voy a crear una aerolínea en República Dominicana llamada Ragets. Ayudo en la creación de una en Argentina llamada Fly Bondy. Luego, estoy en la junta de la creación de una tercera, en Lagos Nigeria llamada en Green África. Me voy a México a estar con mi papá y llega la pandemia y los socios venden la aerolínea con la que estaba en México a un tercero, con el que no me entiendo y me regreso en junio del 2020 a Colombia.

Estaba muy tranquilo y alguien me dijo: oye, ya viste el precio de los linces de los aviones lo baratos que están. Pues, sí estamos en pandemia, pensé. Oye, ya viste cuántos pilotos hay disponibles ¿Cuánta gente se quedó sin empleo? Y todos los días era una persona nueva que llegaba a hablarme. Oye, ¿Qué vamos a hacer? A ti qué te gusta crear aerolíneas ¿Qué vamos a hacer?

Y empezamos a ver que la tendencia de recuperación más grande iba a ser la de Colombia, México. Tenía una tendencia de crecimiento bastante interesante y le presentamos el proyecto la Aeronáutica Civil para crearla en octubre del 2020. Nos tardamos hasta febrero del 2022 en operar nuestro primer vuelo, porque al mismo tiempo la Aeronáutica Civil cambió todo el reglamento y somos la única aerolínea bajo rack 121, que son las reglas más estrictas de seguridad que tiene la Aeronáutica Civil en Colombia

Entonces de ahí nace. De unos amigos que se juntaron a decir: podemos cambiar la historia de la aviación en Colombia. Por segunda vez, nace de una necesidad de la aviación de bajo costo y de la oportunidad de mercado de una aerolínea ligera, que no tiene las deudas que tuvo que absorber otras, que tiene pues unos aviones muy baratos y unas ganas de salir adelante.

SEMANA: ¿Por qué entrar en un sector que estaba a punto de la quiebra?

W. S.: Simple y sencillamente por la oportunidad que veíamos venir. Si tú haces un análisis profundo de ¿hacia dónde van las curvas?, ¿Cómo va el crecimiento? Sabíamos que íbamos a estar donde estamos hoy que es un crecimiento del 30% en comparación al 2019. Sí, tenemos una ventaja en Colombia: nos encantan los puentes, somos el país que más días festivos tiene: 18 días festivos. Nos encanta viajar. Tenemos una falta de infraestructura vial. Es esos los da el terreno. Eso no es otra cosa más que las dificultades de las montañas y todo lo que tenemos alrededor para poder movernos, ¿Cómo puede ser que un viaje en carro o en bus a la costa desde Bogotá son 18 o 20 horas? pero en avión es una. Entonces son ventajas muy grandes para que una aerolínea de bajo costo comience a operar

SEMANA: ¿Cómo ve el mercado de bajo costo en Colombia? porque no hay como una buena penetración como la que hay en Europa..

W. S.: Yo creo que cuando comenzamos Viva nos fue muy difícil que la gente entendiera el modelo de bajo costo. Y hoy en día lo puedo decir: Colombia sabe lo que es viajar a bajo costo. Colombia disfruta lo que es tener el doble de pasajeros, por tener aviación de bajo costo. Para mí es muy triste la situación que se presenta hoy en día con Viva, por todo el esfuerzo de 10 años de trabajo de cariño, que yo le puse esa empresa, para ver la hora que tiene la opción de: fusionarse o desaparecer, qué es lo que les toca hacer

Entonces el mercado de bajo costo hizo que creciera de 14 millones de viajeros al año a más de 30 millones de viajeros al año, que vamos a tener al finalizar este año 2022. Eso lo hace una línea de bajo costo, que estimula el mercado, que hace que la gente quiera viajar.

Entonces, le voy a dar un ejemplo muy sencillo, para que todo el mundo lo pueda entender. Una amiga le dice: me prestaron una casa en Cartagena ¡Vámonos el fin de semana Cartagena! y nos van a prestar un barco para ir a dar un paseo en bote. ¿Se apunta? Y usted dice: sí, claro ¿Qué es lo primero que hace? Buscar el tiquete y usted tiene en la cabeza algo que considera que es caro o barato, pero tiene una cifra en la cabeza de lo que usted está dispuesto a pagar. Si es muy caro no va y si no va,¿Qué pasa? No hay taxi. No hay trabajo para el capitán del barco, no hay trabajo para la gente que vive en Cartagena. No hay para el restaurante.

Uno puede terminar gastando más y es comprobado que muchas veces se gastan más en una cena, en un evento, en ir a la playa en Cartagena, que lo que le costó el boleto de avión. Es lo que hacemos las aerolíneas de bajo costo. Tenemos una gran responsabilidad para promover el turismo.

SEMANA: Cuando uno habla de bajo costo ¿Qué es bajo? Las personas pueden llegar a imaginar malas condiciones.

W. S.: El tema no es en la seguridad y no es en el mantenimiento. Entonces, hay muchas maneras de definir, bajo costo. La mayoría de las aerolíneas en Colombia rentan los aviones a compañías de leasing, que te hacen pagar el mantenimiento anticipado. Por ahí no es la preocupación. El bajo costo significa realmente poder transferir los ahorros de tu operación, de tu modelo, a un precio muy económico. Entonces ¿Cómo manejas ese mejor precio? La primera: un solo tipo de avión, porque tú tienes que entrenar al piloto, al copiloto, una sola vez, a todos los auxiliares una vez. No tienes la dificultad de que si tienes un problema o una falla de mantenimiento en un avión y no pueden volar, pues se toma otro avión igualito y lo pones a volar esa ruta.

William Shaw. Fundador y CEO de Ultra Air. Bogotá Agosto 17 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La otra, es la eficiencia, volar los aviones lo más posible. Tomamos un ejemplo con una línea de bajo coste está volando el avión entre 11. Una aerolínea tradicional lo vuela ocho horas al día. Ese 50% más de horas de vuelo se traduce en más económicas para los pasajeros a la hora de comprar el boleto. Entonces pagas lo mismo de renta mensual, lo vuelves ocho horas al día o lo vuelves 12 horas al día.

La tercera y la más importante es: a nosotros no nos pagan o no van a pagar más nuestros clientes, los consumidores, porque tengamos unas oficinas enormes en la 26 o por tener salones ejecutivos. Nuestros clientes quieren viajar lo más barato posible, la sala VIP no es lo que la gente quiere hoy en día. Quiere llegar al destino lo más barato posible. Así que, tomamos la decisión por ellos para decir: este es el precio más económico que le puedo dar.

SEMANA: ¿Por qué en Colombia no se ven esos precios que se ven en otros países de tiquetes a cinco o 10 dólares?

W. S.: Nosotros pusimos una tarifa de 10 mil pesos para empezar. Ultra sí las ha puesto. Obviamente en un viernes de puente, la demanda está muy por encima de la oferta.

SEMANA: ¿Cómo se explica que una empresa pueda dar los boletos a ese costo?

W. S.: Porque no das todo el avión, si no que das una franja, un pedazo del avión. Eso es para estimular y que nos conozcan. Nosotros tenemos seis meses de operación y en esos seis meses, ya van 600 mil personas que viajan con nosotros, un millón de personas que han comprado boletos y nos sentimos súper contentos.

SEMANA: ¿Qué trayectos y qué frecuencias tienen?

W. S.: Tenemos 10 destinos en 17 rutas estamos volando a Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Cali, Medellín, Bogotá, Pereira, Montería, Cúcuta y Barranquilla estos son los diez destinos que tenemos y las 17 rutas son una combinación entre todos ellos y

SEMANA: ¿Cuál es la ambición de ustedes como empresa?¿Cuál es el objetivo?

W. S.: Al finalizar este año, haber transportado 1.8 millones de pasajeros. Pues, ya vamos en 600 mil apenas y llegar a 40 aeronaves. Por eso es importante los pasos que vaya a tomar este gobierno, y al igual que los gobiernos anteriores, de invertir en infraestructura, de permitimos a los operadores, que realmente traemos el bajo costo si tengamos acceso.

SEMANA: ¿Cómo ha impactado la llegada de estas aerolineas los precios de los tiquetes?

W. S.: El colombiano lo ha aceptado, lo ha recibido muy bien, va mucho con la cultura colombiana, como con la cultura mexicana ¿por qué vas a querer pagar más por lo mismo? Lo que vendemos las líneas de bajo costos o todas las aerolíneas es el destino. Uno va a Cartagena, uno va a Santa Marta, uno no va en una silla roja, azul, morada, que le den una Coca-Cola o no. Lo que quieres es llegar lo más barato, puntual y seguro a tu destino. Entonces, yo creo que lo ha recibido muy bien el mercado colombiano. Y lamento mucho que en esta fusión que se puede llegar a dar (entre Avianca y Viva Colombia), terminé regresando ese gran monopolio. Ese monopolio que sube tarifas y que destruye valor en la cadena, pues en la cadena de turismo

SEMANA: ¿Cuál es la situación de Viva actualmente? ¿Qué lo atemoriza?

W.S: A mí, no me atemoriza, personalmente. Me entristece mucho por todos los años de trabajo que le metí a Viva. Pero, me despierta muchas alarmas y muchas cuestiones. Declan Ryan le vende Viva al grupo que es dueño de Avianca en abril. Se hace la transacción en abril y se esperan a anunciar que están en dificultades económicas y que necesitan permitirle o que se fusionen o se quiebra Viva el primer día del nuevo gobierno.

Desde abril hasta el 8 de agosto, estaban perfectos. El nuevo gobierno los amenazan con o me ayudas o me quiebro. Quizás podría uno pensar o decir que, es el modus operandi de Avianca. En su momento, le dijo ( Avianca) al gobierno anterior, sabes qué o me rescatas con 350 millones de dólares de préstamo o me quiebro. Entonces, yo creo que a este país le conviene la competencia. A este gobierno le conviene la competencia, porque estar amarrado monopolio en un país que necesita comunicación aérea, que necesita viajes a bajo costo, pues no es bueno permitir un monopolio que va a tener 65% del mercado, que está compuesto por Avianca y Viva. Estimamos que tendrán entre 60% y 65% del mercado, si se da la fusión entre Viva y Avianca

Eso es otra vez, el mismo monopolio, que hubo en Colombia por años, las tarifas caras que vimos desde el 2002 hasta el 2012 que irrumpieron aerolineas de bajo costo. Todos esos años de poco crecimiento, donde creció 2,5%, 3% la cantidad de pasajeros domésticos. Esto era porque había un monopolio donde adecuaban la cantidad de capacidad que ponían en el mercado, la cantidad de sillas, la cantidad de vuelos a la demanda, para sacar la mayor rentabilidad para ellos,

SEMANA: Pero, hoy, ¿por qué existiendo más aerolíneas sigue siendo tan caro viajar en avión en algunos momentos?

W.S: Precisamente, porque quien domina el mercado sí tiene las tarifas más altas y nosotros los chiquitos pues nos llenamos más rápido. Lo que usted termina viendo son las tarifas caras que están dejando las compañías grandes.

SEMANA: Cambiando de tema. Las aerolineas fueron muy golpeadas por la pandemia. ¿Cómo encontró ese sector cuando comenzó la apuesta de Ultra Air?

W. S.: Golpeadísimo. Yo toda la pandemia no tuve ingresos. Nos juntamos: Juan Fernando Arango, Abel López, Óscar Herrera, todos desempleados. Sí, todos con una gran trayectoria de aviación. Y trabajamos sin ninguna recompensa, más con el sueño de crear una aerolínea, casi dos años.

SEMANA: ¿Y cómo ha sido la situación de los pilotos?

W. S.: La mayoría de los pilotos estaban desempleados. Estaban en una suspensión de contrato o esperando una liquidación prometida, de una compañía que no tenía el flujo de caja para hacerlo. De lo que más me ha gustado de este proyecto en Ultra es poder contratar a 400 personas directamente y casi 1000 personas indirectamente.

Personalmente la pasé muy mal en la pandemia y era el sueño: ¿Qué hacemos? y a quién le mandas tu hoja de vida en aviación durante la pandemia. Así que me dediqué a construir Ultra. Entre eso, me invitaba mi compadre, Pipe Peláez, a meterme al estudio con él a componer canciones, que él también utilizó el tiempo y dijo: no puedo dar conciertos, empiezo a componer canciones. Eso fue mi pandemia, en Excel y en el estudio.

Y para mí el poder darle solo una oportunidad de volver a trabajar, de volver a volar. De toda la gente que estudió mi gente la gente, que empezó a estudiar para piloto en el año 2020 y después salieron en el 2022. Toda la pandemia y ahora ¿Quién me va a contratar? Y para los pilotos todo es por horas de vuelo.

SEMANA: Se dice de los colombianos estamos mal, que no hay plata, que no hay empleo ¿De dónde sale tanta gente que pasea?

W. S.: Yo no soy economista, pero los economistas dicen que hubo demasiado ahorro. Si usted es de una familia que todavía tenía ingresos, lo que gastaba en salir, lo que llamaban el Expendable Cash. El dinero del bolsillo para salir, para gastar, pues lo ahorraron. Después de 30 meses de pandemia, ¿Dónde los vas a gastar? En viajes, en poder salir.

SEMANA:¿Cuál es su perfil de turista?

W. S.: El que quiere comprar más barato. El que quiere viajar lo más seguro, puntual y económico. Tenemos amigos de todo tipo: yo tengo amigos que tienen avión privado y viajan en Ultra, hay amigos míos que ahorran para poder. Hay amigos míos que ahorran para poder comprar un tiquete de 50 mil pesos, entonces hay de todo. Esa es una de las bellezas de esta compañía, poder democratizar la aviación, que todo el mundo pueda viajar y que nos podamos ir de paseo y quiero salga más caro lo que gastamos en la pantalla, en el whisky en la aguardiente y la cervecita, que nos haga más caro eso que el boleto de avión.

SEMANA: ¿Qué hay sobre la experiencia de vuelo que tiene uno, que aveces es desafortunada, por ejemplo en los aeropuertos?

W. S.: ¿Usted recuerda cuando se llegaba al aeropuerto El Dorado y el 90% de los cubículos de venta de tiquetes eran de Avianca? Y podían hacer la mitad vacíos. Bueno, eso se podría considerar abuso de posición dominante. Yo tengo todos los counters y no voy a dejar que nadie más los use. Entonces, todos los demás tienen que tener una operación en un counters. Nos pasa ahorita. En Santa Marta nos tuvieron que adecuar unos counters por fuera de donde están todos los demás. Tenemos que cargar las maletas hasta la banda nosotros.

En el aeropuerto de Bogotá se nos acusa de programar vuelos sin slot asignado y la verdad es que la Aeronáutica Civil está haciendo un trabajo tremendo para mejorar ese tema. Pero, hay aerolíneas que tienen muchísimos slots y los sueltan cinco, diez días antes y están disponibles en el sistema, como niño con la piñata: yo me guardo todos los dulces. Eso es lo que está pasando y si dejan que se fusionen esas dos aerolíneas sin soltar muchos temas de infraestructura, lo único que les están permitiendo es perpetuarse en esa posición dominante y a detrimento del consumidor. Esa es la preocupación más grande de lo que está pasando.

Uno podría llegar a decir, bueno, ¿por qué se está quebrando Viva? No se si es por un crecimiento acelerado, no se si es porque pagan muy caro por sus aviones. No sé si es porque empezaron a volar a Argentina y Sao Paulo y vuelan vacíos o si es una combinación de todos esos factores. Pero, lo que sí sé es que si los se fusionan van a tener todas las rutas que tiene uno más todas las rutas que tiene el otro, más toda la infraestructura. Los que estamos tratando de entrar a competir no tenemos con que. Ese es el peligro y si no podemos competir volvemos a los precios caros

SEMANA. ¿Qué pasa con el precio del combustible y con el precio del dólar?

W. S.: Eso es otro, el combustible es el 50% del costo. Entonces cuando se subió el precio hasta 60 el galón, se debería de triplicar el precio del boleto.

SEMANA: ¿Cómo hacen para mantener los precios si el combustible se encarece?

W. S.: Hemos tenido que subir precios, sí, pero ya viene bajando. Ya está por debajo de 3 dólares con 20. Entonces, ya bajó casi un dólar con cincuenta por galón. Esperamos que continúe la tendencia. Esperemos que continúe la tendencia del dólar hacia abajo, pero sí hemos subido tarifa, como todas las demás aerolíneas. Lo que sí nos permite tener el costo más bajo del mercado, es tener el precio más bajo (combustible). Porque si a todos nos cuesta lo mismo pues entonces todos subimos y bajamos igual.

SEMANA. ¿Cómo afecta el dólar?

W. S.: El combustible y los aviones los pagas en dólares. La aviación es un producto importado, pagas el combustible y el avión en dólares que es el 80%. Lo que ha subido el precio de las tarifas ha sido el precio del combustible y el dólar. Pero, también está el abuso de las aerolíneas con composición dominante. Yo he llegado a ver que cobran dos millones de pesos por un vuelo de Bogotá a Medellín. Imaginemos qué puede pasar si el gobierno les permite la fusión con la otra línea que tiene el 20% qué va a pasar con las tarifas, pues van a subir más.

Aplaudo muchísimo la Aeronáutica Civil, que en su primera declaración sobre el tema dijo: señores, eso lo vamos a investigar, vamos a tomar muy en serio la investigación y vamos a ver exactamente cuáles son las conclusiones ¿Cómo sé que estás quebrado? Necesitamos hacer la investigación.