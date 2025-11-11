Cápsulas
Bravo refuerza su liderazgo en Colombia con dos ejecutivos al mando
La designación responde a la evolución de la compañía y a su compromiso por seguir ampliando su impacto financiero y social en Colombia.
Bravo, solución especializada en liquidación de deudas y educación financiera, anunció la designación de Diego Paillés como nuevo Co-country Manager de Bravo Colombia, quien asumirá el cargo junto a Daniel González. Este movimiento fortalece el liderazgo local y reafirma el compromiso de la empresa con la expansión y consolidación de su modelo de educación financiera y rehabilitación crediticia en el mercado colombiano.
Paillés ha liderado transformaciones estratégicas dentro de Bravo desde 2015, ocupando cargos como CFO y COO antes de asumir la dirección general en México. Su experiencia en el desarrollo de modelos de riesgo innovadores, enfocados en acreditados con bajos puntajes crediticios, ha sido clave para posicionar a Bravo como un referente en soluciones financieras inclusivas y sostenibles.
“Colombia es un mercado con un enorme potencial de crecimiento para Bravo. Nuestra misión es seguir acompañando a miles de personas en el proceso de recuperar su estabilidad financiera, promoviendo una cultura de pago responsable y brindando herramientas reales para reinsertarse en el sistema financiero formal”, afirmó Diego Paillés, Co-Country Manager de Bravo Colombia.
Paillés es egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA de The University of Chicago Booth School of Business. Su liderazgo se caracteriza por la planificación estratégica, la gestión financiera, la expansión de mercados y la formación de equipos de alto rendimiento.