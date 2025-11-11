Suscribirse

Cápsulas

Bravo refuerza su liderazgo en Colombia con dos ejecutivos al mando

La designación responde a la evolución de la compañía y a su compromiso por seguir ampliando su impacto financiero y social en Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
11 de noviembre de 2025, 4:24 p. m.
.
El nombramiento fortalece el liderazgo local y reafirma el compromiso de Bravo con la expansión y consolidación de su modelo de educación financiera y rehabilitación crediticia en el mercado colombiano. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Bravo, solución especializada en liquidación de deudas y educación financiera, anunció la designación de Diego Paillés como nuevo Co-country Manager de Bravo Colombia, quien asumirá el cargo junto a Daniel González. Este movimiento fortalece el liderazgo local y reafirma el compromiso de la empresa con la expansión y consolidación de su modelo de educación financiera y rehabilitación crediticia en el mercado colombiano.

Paillés ha liderado transformaciones estratégicas dentro de Bravo desde 2015, ocupando cargos como CFO y COO antes de asumir la dirección general en México. Su experiencia en el desarrollo de modelos de riesgo innovadores, enfocados en acreditados con bajos puntajes crediticios, ha sido clave para posicionar a Bravo como un referente en soluciones financieras inclusivas y sostenibles.

Bravo nombra a Diego Paillés como nuevo Co-Country Manager en Colombia.
Bravo nombra a Diego Paillés como nuevo Co-Country Manager en Colombia. | Foto: Bravo

“Colombia es un mercado con un enorme potencial de crecimiento para Bravo. Nuestra misión es seguir acompañando a miles de personas en el proceso de recuperar su estabilidad financiera, promoviendo una cultura de pago responsable y brindando herramientas reales para reinsertarse en el sistema financiero formal”, afirmó Diego Paillés, Co-Country Manager de Bravo Colombia.

Paillés es egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA de The University of Chicago Booth School of Business. Su liderazgo se caracteriza por la planificación estratégica, la gestión financiera, la expansión de mercados y la formación de equipos de alto rendimiento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta son las pruebas de la expareja del concejal Andrés Escobar tras denunciarlo por consumo de drogas

2. Rusia revela la verdad sobre supuesto apoyo militar del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

3. Oficializan rival de Colombia Sub-17 en el Mundial: contra potencia, día y hora para la segunda ronda

4. Armando Benedetti dice que Cristina Lombana estuvo en el allanamiento en su casa y que supuestamente no habría encontrado nada

5. Noticia oficial de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: decisión definitiva no tiene marcha atrás

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FinanzasEducación financiera liderazgodirecciónInnovación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.