Colombia se sigue consolidando como centro estratégico regional con la llegada de un nuevo hub de servicios globales

La apertura de un nuevo Centro Global de Servicios de Sodexo en la capital colombiana refuerza el papel de Bogotá como punto estratégico para la gestión de operaciones empresariales en Norteamérica y Latinoamérica.

La sede, ubicada en la ‘Torre Connecta 80′, alberga más de 1.300 metros cuadrados de oficinas diseñadas con criterios de bienestar y sostenibilidad, y dará empleo a 260 profesionales en su primera fase, con una proyección de alcanzar los 400 puestos en los próximos dos años.

El modelo de este centro busca optimizar procesos en áreas clave como recursos humanos, tecnología, compras y soportes a ventas, con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de las operaciones regionales. La elección de Bogotá es por el entorno empresarial favorable de la ciudad y a la calidad del talento local, reconocido por su preparación y capacidad para trabajar en entornos globales.

Instalaciones del nuevo Centro Global de Servicios ubicado en la Torre Connecta 80, en el norte de Bogotá. | Foto: Sodexo

Además de su impacto en la generación de empleo, esta iniciativa promueve la colaboración con empresas locales para la construcción y adecuación del espacio, fortaleciendo las economías regionales y fomentando prácticas sostenibles.

“Este centro global es un modelo que nos permite unificar y optimizar funciones clave como recursos humanos, compras y tecnología, impulsando la eficiencia, la innovación y la competitividad en todas las regiones”, explicó Sarosh Mistry, CEO de Sodexo Norteamérica.