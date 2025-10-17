Innovación y productividad: la fórmula que impulsa a las MiPymes colombianas

En un contexto económico donde la productividad y la generación de empleo formal siguen siendo los mayores desafíos, Cafam Proyecta redefine el papel de las MiPymes y del talento humano en la reactivación económica del país.

Su Modelo de Desarrollo Productivo, basado en los pilares de Conexión, Productividad MiPymes y Evolución, genera un impacto sostenible y medible en las empresas, los trabajadores y el entorno regional.

“La clave está, justamente, en la interacción. No son componentes aislados, sino un proceso continuo”, explicó Luis Hernán Cardona, jefe de la División de Educación, Empleo y Productividad de Cafam, quien resaltó que ofrecen un servicio integral donde “conectamos a las empresas con el talento que necesitan, fortalecemos su productividad con asesoría promoviendo su crecimiento e innovación con el objetivo de impulsar su evolución”.

Este modelo opera bajo tres componentes: productividad para mipymes, programas de capacitación empresarial y conexión laboral. | Foto: Guillermo Torres Reina

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

Según Cardona, el pilar de Conexión va más allá de un proceso de intermediación laboral. “A través de la Agencia de Empleo Cafam analizamos las necesidades reales de las empresas y preparamos al talento humano con las competencias que demanda el mercado”, explicó. El resultado son vínculos laborales más sólidos, menores tiempos de adaptación y mayores índices de retención.

Desde el componente de Productividad MiPymes y sin ningún costo, Cafam ofrece soluciones prácticas a los retos cotidianos, con diagnósticos, asistencia técnica, capacitación especializada y acceso a ruedas de negocio que fortalecen su competitividad.

“Para una MiPyme, productividad significa atender más clientes con los mismos recursos o reducir costos sin sacrificar calidad”, puntualizó el directivo. Las soluciones de este pilar son prácticas y personalizadas: talleres cortos, acompañamiento técnico y estrategias a la medida para crecer de forma sostenible. Y la Evolución representa la apuesta por el aprendizaje continuo y la transformación organizacional.

A través de este eje, Cafam tiene a disposición para las empresas infraestructura moderna, programas formativos en alianza con universidades líderes y el acompañamiento de gestores empresariales que de manera personalizada fortalecen las capacidades del talento humano.

Más que un conjunto de programas, este modelo se ha consolidado como un aliado del crecimiento empresarial y laboral. Su enfoque integral articula redes productivas que benefician de manera simultánea a trabajadores, emprendedores y empresas de distintos sectores.

La compañía confirmó que está siendo víctima de un ciberataque que afecta la prestación del servicio. | Foto: Facebook: Cafam

“No trabajamos con una empresa a la vez; construimos comunidades productivas. Cuando una micro, pequeña, mediana empresa crece, impacta positivamente a su cadena de valor y al entorno económico regional”, concluyó Cardona.

Con esta estrategia, Cafam consolida un ecosistema de prosperidad compartida, donde las empresas fortalecidas generan más y mejor empleo, y el talento capacitado encuentra oportunidades reales de desarrollo.