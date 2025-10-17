Suscribirse

Con cambio en su presidencia, Pintuco y AkzoNobel apuestan por la innovación y el crecimiento regional

En su aniversario número 80, la firma refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible y la expansión regional.

Redacción Economía
17 de octubre de 2025, 3:53 p. m.
La compañía busca fortalecer su liderazgo en el mercado latinoamericano con soluciones de color y protección. | Foto: Getty Images

AkzoNobel anunció el nombramiento de Fernando Domingues como nuevo presidente en Colombia y responsable de las operaciones comerciales en los países hispanohablantes desde Guatemala hasta Argentina. En el país, Domingues asumirá la presidencia de Pintuco.

El nuevo líder, ingeniero eléctrico con especialización en Gestión de Negocios, cuenta con más de una década de trayectoria en la organización, donde ha ocupado distintos cargos de dirección. Antes de esta designación, se desempeñó como director de la Unidad de Pinturas Decorativas de AkzoNobel para Argentina, Uruguay y Bolivia.

Domingues, quien asumió oficialmente el 1 de octubre, sucede a Juan Carlos Moreno, quien lideró la compañía durante más de nueve años.

Domingues asumió su nuevo rol el 1 de octubre, sucediendo a Juan Carlos Moreno. | Foto: AkzoNobel

“Estoy muy entusiasmado por comenzar este nuevo desafío. El mercado colombiano es muy importante para AkzoNobel y continuaré trabajando para que Pintuco siga siendo el líder dentro de la industria del color en Colombia, Ecuador y Panamá. Un propósito que también tenemos en los otros países de Centroamérica con nuestra marca Protecto y en los demás países de Hispanoamérica con marcas tan importantes como Alba en Argentina, Inca en Uruguay y Coral en Bolivia”, expresó Domingues.

El nombramiento se da en un año simbólico para la compañía, que celebra sus 80 años de historia. La nueva dirección busca consolidar su presencia en Latinoamérica con un enfoque en innovación sostenible, calidad y servicio al cliente, además de promover el desarrollo de su equipo humano y la comunidad.

Noticias relacionadas

