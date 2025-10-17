Con cambio en su presidencia, Pintuco y AkzoNobel apuestan por la innovación y el crecimiento regional

AkzoNobel anunció el nombramiento de Fernando Domingues como nuevo presidente en Colombia y responsable de las operaciones comerciales en los países hispanohablantes desde Guatemala hasta Argentina. En el país, Domingues asumirá la presidencia de Pintuco.

El nuevo líder, ingeniero eléctrico con especialización en Gestión de Negocios, cuenta con más de una década de trayectoria en la organización, donde ha ocupado distintos cargos de dirección. Antes de esta designación, se desempeñó como director de la Unidad de Pinturas Decorativas de AkzoNobel para Argentina, Uruguay y Bolivia.

Domingues, quien asumió oficialmente el 1 de octubre, sucede a Juan Carlos Moreno, quien lideró la compañía durante más de nueve años.

“Estoy muy entusiasmado por comenzar este nuevo desafío. El mercado colombiano es muy importante para AkzoNobel y continuaré trabajando para que Pintuco siga siendo el líder dentro de la industria del color en Colombia, Ecuador y Panamá. Un propósito que también tenemos en los otros países de Centroamérica con nuestra marca Protecto y en los demás países de Hispanoamérica con marcas tan importantes como Alba en Argentina, Inca en Uruguay y Coral en Bolivia”, expresó Domingues.