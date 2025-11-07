Suscribirse

Con una inversión de 1.350 millones de pesos, más de 560 familias en Ciudad Bolívar acceden a energía segura y regular

La iniciativa busca reducir riesgos eléctricos en sectores vulnerables de Bogotá, con una inversión superior a los 1.300 millones de pesos.

Redacción Economía
7 de noviembre de 2025, 4:12 p. m.
La iniciativa busca reducir los riesgos por conexiones eléctricas informales y mejorar las condiciones de seguridad en sectores vulnerables de Bogotá.
| Foto: ENEL

Más de 560 familias de los barrios Verbenal y El Triunfo, en Ciudad Bolívar, cuentan ahora con acceso provisional y seguro al servicio eléctrico, luego de un proceso de normalización que busca reemplazar las conexiones irregulares y mitigar riesgos de accidentes o pérdidas humanas por instalaciones no seguras.

La intervención hizo parte del programa Energía segura para todos de la empresa Enel, en el que participaron 34 cuadrillas y más de 100 trabajadores en terreno, con una inversión de aproximadamente $1.350 millones. Las labores incluyeron la instalación de postes, tendido de redes, equipos de medición y acompañamiento a las familias para formalizar su conexión.

Trabajadores durante las labores de conexión eléctrica en el barrio El Triunfo, Ciudad Bolívar.
| Foto: ENEL

De acuerdo con la información oficial, la iniciativa fue desarrollada en coordinación con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría del Hábitat, entidades que ayudaron a identificar los sectores sin acceso regular a la energía y con mayores condiciones de riesgo.

Durante 2025 se espera alcanzar la conexión de 2.000 usuarios en Bogotá, con una inversión cercana a los $9.100 millones. En los últimos 12 años, este tipo de proyectos ha permitido beneficiar a 14 mil hogares en más de 200 zonas vulnerables de la capital y Cundinamarca, mejorando la seguridad eléctrica y la calidad de vida de las comunidades.

