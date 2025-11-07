Con una inversión de 1.350 millones de pesos, más de 560 familias en Ciudad Bolívar acceden a energía segura y regular

Más de 560 familias de los barrios Verbenal y El Triunfo, en Ciudad Bolívar, cuentan ahora con acceso provisional y seguro al servicio eléctrico, luego de un proceso de normalización que busca reemplazar las conexiones irregulares y mitigar riesgos de accidentes o pérdidas humanas por instalaciones no seguras.

La intervención hizo parte del programa Energía segura para todos de la empresa Enel, en el que participaron 34 cuadrillas y más de 100 trabajadores en terreno, con una inversión de aproximadamente $1.350 millones. Las labores incluyeron la instalación de postes, tendido de redes, equipos de medición y acompañamiento a las familias para formalizar su conexión.

Trabajadores durante las labores de conexión eléctrica en el barrio El Triunfo, Ciudad Bolívar. | Foto: ENEL

De acuerdo con la información oficial, la iniciativa fue desarrollada en coordinación con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría del Hábitat, entidades que ayudaron a identificar los sectores sin acceso regular a la energía y con mayores condiciones de riesgo.