El sector financiero colombiano volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional. El CSIRT Financiero de Asobancaria —equipo especializado en la atención de incidentes cibernéticos del sistema bancario— fue reconocido con el Digital Innovation Award CLAB 2025, en la categoría Innovación en Instituciones Financieras no Bancarias, además de recibir una mención especial en Innovación Digital para Bancos.

Los galardones, entregados por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y el Comité Latinoamericano de Automatización Bancaria (CLAB), resaltan los esfuerzos que se vienen desarrollando en Colombia para fortalecer la resiliencia del sistema financiero y posicionar al país como líder en innovación digital aplicada a la ciberseguridad.

Mónica María Gómez Villafañe, vicepresidenta Administrativa y Financiera de Asobancaria. | Foto: Asobancaria

En total, participaron más de 50 entidades de la región en las cuatro categorías del premio: Innovación Digital para Bancos, Innovación con IA para Bancos, Innovación para Instituciones Financieras no Bancarias y Publicidad Antifraude Más Exitosa.

Entre los ganadores se destacaron entidades de México, Argentina, Bolivia y Colombia, lo que evidencia la creciente competencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas en la industria.