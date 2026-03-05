En audiencia de adjudicación de la APP Estanquillo-Popayán, el presidente Petro se concentró en el transporte por líneas férreas

Uno de los megaproyectos más esperados del país, la vía Estanquillo-Popayán, que había tenido demoras, tuvo este jueves 5 de marzo la audiencia de adjudicación, en la cual, además, participó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario, en su intervención, se concentró en lo que ha sido su visión a lo largo de todo el periodo de gobierno: el transporte férreo.

Así, recordó que su prioridad han sido los ferrocarriles, que serían los ejes de la intermodalidad; es decir, que una vía conecte con un puerto del cual salga por agua la carga, por ejemplo.

La disertación de Petro enfatizó en el problema que ya ha mencionado y que tiene que ver con el Canal de Panamá, que, por cuenta del cambio climático, terminaría afectado, manifestó.

En consecuencia, insistió en que es la línea férrea la que tiene que conectar los dos océanos, algo que, dijo, es fundamental para establecer canales férreos que permitan movilizar carga.

Por ello, pidió que se aceleren los estudios para que, al menos, todo quede trazado antes de que termine el gobierno. Con ese mensaje, además, aprovechó para señalar que el anterior ministro de Transporte “no quiso hacer el programa de gobierno” en ese sentido, tras lo cual pidió que se sienten las bases del transporte férreo interoceánico.

Luego de su mención al transporte férreo, pasó a hablar de las concesiones, 4G y 5G, modelo del cual dijo: “Tengo una visión crítica. Se basa en peajes por todas partes, lo que lleva a la incompetitividad”.

Tanto así que mencionó la concesión Autopista del Café, de la cual manifestó: “se compra, no la estamos expropiando, para quitar peajes en la zona cafetera, en donde se puede incentivar el turismo”, indicó.

Lo cierto es que la adjudicación de la vía Estanquillo-Popayán, luego de los retrasos en la estructuración, se convierte en un hito, pues, una vez concluida la megaobra, se espera una reducción en los tiempos de viaje de al menos 50 minutos.

Audiencia de adjudicación de la vía Estanquillo-Popayán Foto: Ministerio de Transporte / Cortesía

Con una inversión de 8,8 billones de pesos, la concesión contempla la construcción y operación de más de 62 kilómetros de doble calzada, 26 kilómetros de segunda calzada, 14 túneles, más de 100 puentes y nueve intersecciones en el corredor.

De igual manera, incluye una inversión de $85.000 millones para intervenir 36,5 kilómetros de vías terciarias que conectarán comunidades rurales del Cauca, según confirmó el Ministerio de Transporte.

¿Quién hará la obra?

Según se informó en la audiencia, el proyecto fue adjudicado a la Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca, integrada por ERG Compañía de Infraestructura y Desarrollos S.A.S. (90 %) y MIA Grupo Empresarial S.A.S. (10 %), tras surtir un proceso técnico, jurídico y financiero que garantizó transparencia y rigurosidad en la selección, informó el Ministerio que lidera María Fernanda Rojas.