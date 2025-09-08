Así funciona la nueva plataforma que protege las inversiones en monedas digitales. Ya ha congelado operaciones por más de 250 millones de dólares

El mercado mundial de monedas digitales sigue en expansión, y por ello han surgido nuevos modelos que buscan consolidar un ecosistema más transparente. En línea con esta tendencia, Binance anunció su vinculación a T3+, un programa global de colaboración dedicado a combatir actividades ilícitas en la blockchain.

T3+ es una iniciativa que lanzó la Unidad de Crimen Financiero T3 (T3 FCU) en conjunto con actores de la industria como TRON, Tether y TRM Labs, que facilita asociaciones público-privadas en la lucha contra el uso ilícito de la tecnología blockchain. Desde su creación en septiembre de 2024, T3 FCU ha congelado más de 250 millones de dólares en activos obtenidos de manera fraudulenta a nivel mundial, y trabajado estrechamente con agencias de aplicación de la ley para desarticular redes criminales en tiempo real.

Aunque el camino con T3+ apenas comienza, Binance ya ha contribuido con su primer caso exitoso como miembro de este programa. En un esfuerzo coordinado, se congelaron cerca de 6 millones de dólares para impedir una estafa tipo ‘pig butchering’ (un modelo que atrae a personas haciéndolas creer que es una inversión sólida). Se trata de una victoria temprana significativa para T3+ que demuestra el poder de la colaboración para proteger a los usuarios y al ecosistema cripto en general.

Nils Andersen-Röed, jefe global de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que en Binance están comprometidos en fomentar un ecosistema de monedas digitales en maduración donde la innovación, la regulación y la seguridad trabajen de la mano. “Unirnos a la iniciativa T3+ refleja nuestra dedicación a la colaboración proactiva con socios de la industria y fuerzas del orden para combatir actividades ilícitas en tiempo real”. Nils añadió que la colaboración es esencial para asegurar el éxito y la credibilidad a largo plazo de la blockchain. “Binance se enorgullece de apoyar iniciativas como T3 FCU, que ayudan a la seguridad e integridad de las redes blockchain y los activos digitales”.

En menos de un año desde su creación, T3 FCU ha analizado millones de transacciones por un volumen superior a los 3.000 millones de dólares. Esta capacidad de monitoreo integral ha permitido al programa identificar y desarticular operaciones criminales transfronterizas de manera rápida y efectiva, convirtiéndose en un recurso invaluable para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.

T3+ reúne a algunos de los actores más grandes e influyentes del ecosistema cripto con el objetivo de expandir las asociaciones público-privadas e industriales destinadas a combatir el crimen relacionado con blockchain. A través de este nuevo programa de colaboración se espera profundizar aún más en la cooperación con exchanges, instituciones financieras y otros interesados para mejorar las capacidades de monitoreo, acelerar la comunicación y multiplicar la capacidad colectiva para enfrentar actividades ilícitas en los ecosistemas blockchain.

Binance, por su parte, busca mejorar continuamente los sistemas de detección para identificar actividades maliciosas más temprano y responder más rápido a amenazas en evolución. Según la compañía, entre diciembre de 2022 y mayo de 2025 ha ayudado a proteger a 7,5 millones de usuarios y casi 10.000 millones de dólares en posibles fraudes mediante operaciones de congelación y recuperación, y detección de amenazas en tiempo real.

De cara al futuro, busca fortalecer los esfuerzos de cumplimiento y seguridad en todos los frentes, incluyendo profundizar la cooperación con socios de la industria a través de programas como T3+. Además de trabajar estrechamente con reguladores y fuerzas del orden en todo el mundo para promover un ecosistema más seguro para todos los usuarios.