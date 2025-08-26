La Cámara de la Diversidad de Colombia obtuvo el premio International Chamber of the Year 2025, otorgado por la Cámara de Comercio LGBT de los Estados Unidos (NGLCC), distinción que la posiciona como la mejor cámara del mundo en materia de inclusión empresarial.

El galardón, entregado en el marco de la Conferencia Internacional de Liderazgo y Negocios realizada en Las Vegas entre el 19 y el 22 de agosto, destacó el liderazgo de la organización colombiana frente a más de 40 cámaras participantes de los cinco continentes.

International Chamber of the Year destaca a aquellas cámaras de comercio que demostraron un impacto sobresaliente en la generación de oportunidades de negocio para empresas diversas, el fortalecimiento de redes empresariales inclusivas y la articulación con aliados estratégicos para transformar el tejido empresarial.

Reconocimiento a la Cámara de la Diversidad en Las Vegas, Estados Unidos. | Foto: Cámara de la Diversidad

Esta es la segunda vez que Colombia recibe este reconocimiento. La primera fue en 2016, convirtiéndose en la única cámara en el mundo premiada en dos ocasiones. Según Felipe Cárdenas, presidente de la entidad, se trata de un reconocimiento al trabajo en equipo con empresas, aliados y comunidades que han apostado por un modelo de desarrollo económico más justo e inclusivo.

El premio resalta los proyectos impulsados en el país y en América Latina en torno a la empleabilidad, la formación, el acompañamiento a empresas diversas y la organización de ferias y espacios de diálogo para integrar la inclusión en las estrategias de negocio.