Turismo

La diversidad se convirtió en el nuevo motor del turismo colombiano

El país rompió récords de visitantes y exportaciones de servicios.

Javier Andrés Pineda Rangel

15 de enero de 2026, 5:06 p. m.
La conectividad aérea alcanzó el 82 % del récord histórico.
La conectividad aérea alcanzó el 82 % del récord histórico. Foto: Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Colombia cerró 2025 con un impulso turístico que va más allá de las cifras. La campaña “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza” marcó un giro en la forma de promocionar al país, no solo como destino, sino como un mosaico de territorios, culturas y comunidades que se convierten en motor de desarrollo regional.

Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, más de 21 millones de visitantes no residentes llegaron al país, un crecimiento del 138 % frente al periodo comparable del gobierno anterior, lo que ubica a Colombia como el país de mayor expansión turística en Sudamérica.

El impacto económico acompaña ese avance. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de servicios turísticos superaron los USD 8.300 millones, con un crecimiento del 11 %, confirmando al turismo como una de las fuentes de divisas más dinámicas del país.

La conectividad también se fortaleció, más de 46 millones de pasajeros se movilizaron en vuelos regulares entre enero y octubre, alcanzando el 82 % del récord histórico.

Detrás de estos resultados hay inversión pública. El Gobierno destinó más de $1,2 billones en 674 municipios para infraestructura, competitividad y promoción, incluyendo obras de conectividad fluvial y proyectos culturales.

Una parte clave fue la apuesta por territorios afectados por el conflicto, $257 mil millones se invirtieron en municipios PDET y ZOMAC, junto con 100 experiencias de turismo por la memoria y la paz.

El tejido empresarial también creció: el país pasó de 82.000 a 121.000 prestadores turísticos en tres años. “Trabajamos por un turismo que escucha, respeta y se construye con las comunidades”, afirmó la ministra Diana Marcela Morales, resumiendo una estrategia que busca convertir la diversidad en prosperidad.

