Primera mujer latinoamericana asume la vicepresidencia del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

La economista brasileña se convierte en la primera mujer latinoamericana en liderar la región desde Washington, con una cartera activa de más de 41.500 millones de dólares.

Redacción Economía
17 de septiembre de 2025, 3:48 p. m.
El Banco Mundial en Washington D.C., Estados Unidos, el 26 de diciembre de 2022. (Foto de Celal Gunes/Agencia Anadolu vía Getty Images)
Cordeiro Guerra liderará el compromiso del Banco con 31 países de la región y supervisará una cartera de operaciones en curso por US$41.500 millones. | Foto: Anadolu Agency

El Banco Mundial anunció el nombramiento de Susana Cordeiro Guerra como nueva vicepresidenta para América Latina y el Caribe, cargo que asume a partir del 15 de septiembre. Desde su oficina en Washington, será responsable de la relación con 31 países y de la supervisión de una cartera de operaciones en curso que asciende a 41.500 millones de dólares.

Cordeiro Guerra se convierte en la primera mujer latinoamericana en ocupar esta posición, en la que tendrá como prioridad impulsar un desarrollo centrado en la creación de empleo, el fortalecimiento institucional y la promoción de alianzas público-privadas.

“Al asumir este cargo, mi prioridad es apoyar a América Latina y el Caribe en la creación de empleos de calidad que son la base del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza”, señalo la nueva vicepresidenta, quién destacó el papel del trabajo en la dignidad individual y en la construcción de comunidades más resilientes.

El Grupo Banco Mundial anunció el nombramiento de Susana Cordeiro Guerra como vicepresidenta para la región de América Latina y el Caribe (ALC).
El Grupo Banco Mundial anunció el nombramiento de Susana Cordeiro Guerra como vicepresidenta para la región de América Latina y el Caribe (ALC). | Foto: Banco Mundial

La economista cuenta con una amplia trayectoria en organismos multilaterales y en el sector público. Antes de este nombramiento, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde lideró programas fiscales y económicos. También fue presidenta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) entre 2019 y 2021, donde modernizó los sistemas estadísticos y coordinó el censo nacional de población.

Posee un doctorado en Ciencia Política del Massachusetts Institute of Technology (MIT), una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Harvard Kennedy School, y una licenciatura en Estudios Sociales de Harvard College. Sus publicaciones abarcan la innovación de los gerentes de primera línea en el sector público, la educación superior y los resultados en el mercado laboral, así como la descentralización y las disparidades regionales.

Cordeiro Guerra reemplaza a Carlos Felipe Jaramillo, quien pasa a ocupar la vicepresidencia del Banco Mundial para Asia Oriental y el Pacífico.

