Después de analizar la actividad de los computadores de sus empleados que trabajaban de forma remota, el banco Itaú de Brasil ha despedido a más de mil trabajadores en São Paulo. “El teletrabajo ha traído nuevas oportunidades, pero también nuevos retos de gestión. Nuestro deber es garantizar que los recursos de la empresa se empleen de la mejor manera posible”, expresaron fuentes del banco.

Computador. | Foto: Getty Images

La empresa basó su decisión en un informe de productividad de seis meses que reveló que algunos empleados no estaban activos en sus computadoras corporativas hasta por cuatro horas seguidas.

A pesar de que el banco sostiene que busca mejorar la eficiencia de su modelo de trabajo híbrido, la medida ha provocado fuertes críticas. Los sindicatos y representantes de los trabajadores la han tildado de “abusiva” y han expresado su preocupación de que ponga en riesgo los derechos laborales de los empleados en medio de la transformación digital.

El banco Itaú, que cuenta con una plantilla de más de 95,000 empleados a nivel mundial (85,775 en Brasil), ha justificado los despidos, señalando que la supervisión de los ordenadores fue clave para evaluar el rendimiento de los trabajadores a distancia.

Itaú Colombia | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Actualmente, el 40% de sus empleados trabaja de forma presencial, principalmente en atención al cliente. El 60% restante opera bajo un modelo híbrido, que exige su presencia en la oficina un mínimo de ocho veces al mes.

El banco afirma que sus auditorías internas revelaron numerosos casos de inactividad prolongada en los ordenadores, lo que interpretaron como una señal de baja productividad. En algunas situaciones, los equipos estaban encendidos, pero no registraban ninguna actividad por cuatro horas o más. Itaú consideró esto un motivo suficiente para despedir a los empleados afectados.

Teletrabajo | Foto: Getty Images

Los representantes de los trabajadores han criticado la medida argumentando que no se consideraron factores como fallos técnicos, problemas de salud, o la necesidad de tomar descansos durante largas horas de trabajo frente a la pantalla. Además, acusan al banco de utilizar el teletrabajo como excusa para aumentar la vigilancia digital. Como advierten, el trabajo remoto “no puede ser una excusa para imponer controles excesivos ni prácticas de espionaje encubierto”.