Suscribirse

Cápsula

Se cierra la convocatoria del Premio Ámbar 2025, que impulsa la innovación en el sector eléctrico

El galardón, con 16 años de trayectoria, busca reconocer proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten a la sostenibilidad y eficiencia energética en Colombia.

Redacción Economía
8 de septiembre de 2025, 3:41 p. m.
Bombilla, energía
Este galardón promueve la transformación de ideas en soluciones concretas que impacten positivamente la vida de los colombianos | Foto: Nandu Katangaza - stock.adobe.com

Este 8 de septiembre vence el plazo para participar en el Premio Ámbar 2025, un reconocimiento que, desde hace 16 años, destaca los avances en innovación e investigación dentro del sector eléctrico colombiano.

La iniciativa estará abierta a innovadores, universidades, empresas y centros de investigación que deseen presentar proyectos enfocados en la generación, transmisión, distribución y uso eficiente de la energía.

El galardón contempla dos categorías principales: innovación e investigación y desarrollo tecnológico.

Torres Electricas
Torres Electricas | Foto: ttl.photos - stock.adobe.com

A lo largo de su historia, este premio ha impulsado proyectos que han contribuido al progreso del sector, mejorando la calidad de vida de distintas comunidades del país.

De acuerdo con José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), el premio se ha convertido en un referente porque “promueve la transformación de ideas en soluciones concretas que impactan positivamente la vida de los colombianos, fortaleciendo la confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico”.

Los interesados que quieran participar, pueden consultar los requisitos y detalles de la convocatoria en el portal de Asocodis.

Contexto: Abren postulaciones para el Premio Ámbar 2025, iniciativa de Asocodis para promover la innovación en el sector eléctrico

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se le impone una multa de 83,3 millones de dólares a Donald Trump por difamar a la autora E. Jean Carroll

2. El Tino Asprilla entregó detalles del accidente que involucró a varios de sus caballos: contó cómo están los animales

3. Secretario de Guerra de EE. UU. y jefe de las fuerzas militares llegaron a Puerto Rico: “lucha contra el narco dictador, Nicolás Maduro”

4. De enemigos a negociadores de paz: líderes de Pepes y Costeños se encontrarían cara a cara ante la Dirección Nacional de Inteligencia en Bogotá

5. Recursos invertidos en los MI-17 eran para helicópteros nuevos; SEMANA revela la otra historia del polémico contrato

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DesarrolloInnovación tecnologíaElectricidadInvestigación

Noticias Destacadas

Bombilla, energía

Se cierra la convocatoria del Premio Ámbar 2025, que impulsa la innovación en el sector eléctrico

Redacción Economía
Turismo en Cali

Cali se posiciona como destino turístico global y hub de negocios con oportunidades de inversión en la Expo Osaka 2025

Redacción Semana
El desarrollo de nuevas soluciones impulsan la reducción del uso de efectivo, la inclusión de millones de personas al sistema financiero y una mayor competencia en el sector.

Estos son los retos de Colombia para consolidar su economía digital: la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico dio las claves

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.