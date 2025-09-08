Se cierra la convocatoria del Premio Ámbar 2025, que impulsa la innovación en el sector eléctrico

Este 8 de septiembre vence el plazo para participar en el Premio Ámbar 2025, un reconocimiento que, desde hace 16 años, destaca los avances en innovación e investigación dentro del sector eléctrico colombiano.

La iniciativa estará abierta a innovadores, universidades, empresas y centros de investigación que deseen presentar proyectos enfocados en la generación, transmisión, distribución y uso eficiente de la energía.

El galardón contempla dos categorías principales: innovación e investigación y desarrollo tecnológico.

Torres Electricas | Foto: ttl.photos - stock.adobe.com

A lo largo de su historia, este premio ha impulsado proyectos que han contribuido al progreso del sector, mejorando la calidad de vida de distintas comunidades del país.

De acuerdo con José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), el premio se ha convertido en un referente porque “promueve la transformación de ideas en soluciones concretas que impactan positivamente la vida de los colombianos, fortaleciendo la confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico”.