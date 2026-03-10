Modelo metropolitano en el Centro-Sur de Caldas

La hoja de ruta que definirá el futuro territorial del Centro-Sur de Caldas

Autoridades regionales y equipos técnicos trabajan en la formulación de instrumentos que orientarán el desarrollo territorial, económico y urbano de esta subregión estratégica del departamento.

Margarita Briceño Delgado

10 de marzo de 2026, 9:11 a. m.
El proyecto de Área Metropolitana del Centro-Sur de Caldas busca fortalecer la integración y el desarrollo regional de la región.
El proyecto de Área Metropolitana del Centro-Sur de Caldas busca fortalecer la integración y el desarrollo regional de la región. Foto: Foto: Gobernación de Caldas

El proceso de integración territorial del Centro-Sur de Caldas continúa avanzando con la construcción de un modelo de planificación metropolitana que busca articular el desarrollo de los municipios que conforman esta subregión del departamento.

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano definirá prioridades regionales

La iniciativa pretende establecer una visión conjunta de crecimiento urbano, desarrollo económico y ordenamiento del territorio, con base en instrumentos técnicos que permitan coordinar las políticas públicas entre las administraciones locales.

De acuerdo con información divulgada por entidades regionales y autoridades involucradas en el proceso, el objetivo principal es consolidar un esquema de planificación que responda a las dinámicas compartidas entre los municipios del área centro-sur.

Esto, teniendo en cuenta que existe una estrecha relación en materia de movilidad, economía, servicios y expansión urbana en este territorio.

La estrategia se desarrolla con el acompañamiento institucional de la Gobernación de Caldas y de equipos técnicos encargados de la formulación de los documentos de planificación territorial.

Uno de los componentes centrales del proceso es la construcción del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, considerado la hoja de ruta que definirá las prioridades de crecimiento económico, social y territorial de la subregión.

Este instrumento permitirá orientar proyectos estratégicos que impacten a varios municipios de manera simultánea, fortaleciendo la integración regional y la competitividad del territorio.

Planificación conjunta busca impulsar desarrollo económico y urbano

Paralelamente, se avanza en la elaboración del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, documento que abordará aspectos clave como el uso del suelo, la organización del espacio urbano y rural, la localización de actividades productivas y la planificación de infraestructura.

Este plan busca armonizar las decisiones de ordenamiento de los municipios y evitar procesos desarticulados de expansión urbana.

La formulación de estos instrumentos se basa en un diagnóstico técnico que analiza las principales dinámicas territoriales de la subregión.

Entre los factores evaluados se encuentran el crecimiento poblacional, la estructura económica, las condiciones de movilidad, la presión sobre el suelo urbano y rural, la disponibilidad de infraestructura y los desafíos ambientales.

Este análisis permite identificar problemáticas comunes y establecer líneas de acción para enfrentarlas de manera coordinada.

Según las autoridades regionales, la planificación metropolitana representa una herramienta clave para mejorar la gestión del territorio, ya que permite superar las limitaciones de la planificación municipal aislada.

Al trabajar bajo una visión regional, se facilita la ejecución de proyectos de mayor alcance en áreas como transporte, infraestructura, servicios públicos, desarrollo productivo y protección ambiental.

El proceso también contempla espacios de participación institucional y técnica que buscan integrar a los municipios involucrados en la toma de decisiones sobre el futuro del territorio.

De esta manera se pretende consolidar acuerdos sobre prioridades de inversión, estrategias de desarrollo económico y políticas de ordenamiento territorial que beneficien a toda la subregión.

Con la construcción de este modelo de planificación metropolitana, el Centro-Sur de Caldas busca fortalecer la cooperación entre municipios que comparten dinámicas urbanas y económicas cada vez más interconectadas.