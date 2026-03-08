Autoridades del Ministerio de Transporte de Colombia aseguran que habrá compensaciones y acompañamiento para los afectados mientras el proyecto avanza para mejorar la conectividad del Eje Cafetero.

La construcción del Aeropuerto del Café en Palestina avanza hacia una nueva fase que implicará la reubicación de más de 200 familias que viven en el área donde se construirá la pista del futuro terminal aéreo.

Avance del Aeropuerto del Café en Palestina obligará al reasentamiento de viviendas

La construcción del nuevo Aeropuerto del Café avanza hacia una fase clave.

La Aerocivil confirmó que el proceso tiene cronograma y que los hogares ubicados dentro del polígono del proyecto deberán ser adquiridos para permitir el inicio de nuevas etapas de construcción.

El proyecto se desarrolla en el municipio de Palestina, en una zona estratégica cercana a Manizales, desde donde se busca fortalecer la conectividad aérea del Eje Cafetero y potenciar el turismo en una de las regiones más visitadas del país.

Según explicó el gerente del proyecto, Jorge Alberto Mejía, la construcción de la pista del Aeropuerto del Café implicará el reasentamiento de 244 predios, entre ellos cerca de 220 viviendas, ubicadas en el municipio de Palestina (Caldas), que se encuentran dentro del área de intervención del proyecto.

Adquisición de predios y reubicación de familias marcan nueva fase del proyecto

La obra es liderada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte de Colombia y la Unidad de Gestión del Proyecto Aeropuerto del Café, entidades que han señalado que el proceso de adquisición predial se realizará mediante avalúos comerciales y compensaciones para los propietarios.

De acuerdo con estas entidades, la reubicación busca garantizar que las obras se desarrollen cumpliendo con las normas de seguridad aeronáutica y con los requisitos técnicos para la operación de aeronaves comerciales.

El Aeropuerto del Café ha sido presentado como una solución estructural para mejorar la conectividad aérea del Eje Cafetero.

Esta región incluye destinos turísticos reconocidos como Armenia y Pereira, además de zonas cafeteras que forman parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las autoridades consideran que una terminal aérea con mayor capacidad permitirá atraer más visitantes nacionales e internacionales y fortalecer la economía regional.

No obstante, el proyecto también ha generado preocupación entre los residentes que deberán abandonar sus viviendas.

Algunos habitantes han expresado inquietudes sobre los tiempos de reubicación, los valores de compensación y las condiciones de traslado.

Las autoridades locales han indicado que se adelantarán procesos de diálogo y acompañamiento social para minimizar el impacto sobre las comunidades afectadas.

De acuerdo con información del Ministerio de Transporte de Colombia y reportes de medios nacionales, la primera etapa del aeropuerto contempla la construcción inicial de la pista y obras de estabilización del terreno.

Esto será un paso fundamental para que el proyecto pueda avanzar hacia fases posteriores que incluyan la terminal de pasajeros y la operación comercial.

El Aeropuerto del Café ha enfrentado retrasos durante años por dificultades técnicas, financieras y administrativas.

Sin embargo, el Gobierno ha insistido en que la obra es prioritaria para el desarrollo de la región y que su ejecución permitirá superar las limitaciones operativas del actual sistema aeroportuario de la zona.