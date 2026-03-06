El 61 % de los niños de 10 años en Colombia no comprende lo que lee: 22 propuestas para cambiar esa realidad

Colombia lleva años diagnosticando los problemas de su sistema educativo. Informes, pruebas internacionales y estudios coinciden en lo mismo: el país enfrenta una brecha profunda en calidad educativa. Sin embargo, pocas veces esas advertencias se traducen en propuestas concretas con rutas claras de ejecución.

Ese es precisamente el punto de partida del libro Decisiones que cambian la educación, una publicación impulsada por la Fundación Empresarios por la Educación (FExE) que reúne 22 propuestas para transformar estructuralmente el sistema educativo colombiano.

La iniciativa surge en un contexto preocupante. Según los datos presentados, el 61 % de los niños de 10 años en Colombia no puede leer ni comprender un texto simple, mientras que más de la mitad de los jóvenes de 15 años no alcanza niveles mínimos de lectura en las pruebas PISA.

Bogotá define el cronograma del subsidio de transporte escolar 2026

Estas cifras no solo reflejan un problema pedagógico, sino también un desafío económico y social de largo plazo.

Para Andrea Escobar Vilá, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, el problema tiene implicaciones profundas en la vida de los estudiantes y en el desarrollo del país.

“Un estudiante que no alcanza los niveles mínimos de aprendizaje es un estudiante que tiene mayor probabilidad de desertar del sistema educativo”, explica. Y agrega que, al abandonar la escuela, “tendrá dificultades para acceder a formación técnica, tecnológica o universitaria, lo que limita sus posibilidades de desarrollo personal y laboral”.

Más que un diagnóstico

Durante décadas, el país ha acumulado estudios que advierten sobre las fallas del sistema educativo. Sin embargo, el libro plantea que el desafío actual no es identificar los problemas, sino convertir el diagnóstico en decisiones concretas de política pública.

“La invitación es pasar de la preocupación a la acción”, señala Escobar. Según explica, el proyecto reúne reflexiones de expertos, entrevistas con responsables de política pública y experiencias de ciudadanos que han vivido de cerca el sistema educativo.

Más de 78 mil personas se graduaron sin presentar la prueba Saber Pro entre 2019-2024, según MinEducación

El resultado es un documento de más de 300 páginas que propone una hoja de ruta para mejorar la calidad educativa en Colombia. Las recomendaciones se organizan en cinco ejes estratégicos: trayectorias educativas, gobernanza del sistema, talento humano docente, evaluación y gestión de la información.

Más allá de las cifras, la crisis educativa impacta directamente las oportunidades de los jóvenes. Foto: Getty Images

La apuesta central es entender la educación como un sistema completo que acompaña a los estudiantes desde la primera infancia hasta la educación superior o la formación posmedia.

¿Cuánto costaría cambiar el sistema?

Uno de los elementos más llamativos del libro es que cada propuesta incluye una estimación de costos y una ruta de implementación, algo poco común en los debates educativos.

Según el estudio, la inversión anual necesaria para ejecutar las propuestas sería de aproximadamente 342.299 millones de pesos, una cifra que, comparada con el presupuesto nacional destinado a educación, representa un compromiso manejable para el país.

Escobar insiste en que el objetivo no es aumentar indiscriminadamente el gasto público, sino invertir de forma más eficiente los recursos que ya existen.

“Más allá de un programa específico, lo que se propone es una mirada sistémica del sistema educativo. No podemos seguir mirando solo una parte del problema; hay que mirar todo el bosque”, afirma.

Chocó tendrán dos universidades nuevas: así avanzan los proyectos

Trayectorias educativas completas

El primer eje del libro se centra en garantizar que los estudiantes puedan recorrer toda su trayectoria educativa sin abandonar el sistema.

Entre las propuestas se incluye la creación de una estrategia nacional de remediación para estudiantes con rezagos en aprendizaje, la actualización de los estándares educativos y la obligatoriedad de la educación media (grados décimo y undécimo).

La idea de hacer obligatoria la educación media responde a una incoherencia del sistema actual: aunque para acceder a la educación superior se exige haber terminado el colegio, la educación media no es obligatoria en todo el país.

Para Escobar, esta contradicción evidencia la necesidad de revisar el sistema educativo de manera integral. “Si el país exige terminar el colegio para acceder a la formación posmedia, lo coherente es garantizar que todos los jóvenes puedan completar esa etapa educativa”, explica.

La gobernanza del sistema

Otro de los aspectos clave es la gobernanza educativa. En Colombia, el sistema se distribuye entre diferentes niveles de decisión: el Ministerio de Educación define lineamientos, las secretarías de educación operan el sistema en los territorios y las instituciones educativas ejecutan el proceso de formación.

Sin embargo, según el estudio, muchas veces las responsabilidades no están claramente delimitadas.

SENA lanza atractiva convocatoria de trabajo: más de 24.000 vacantes y salarios de hasta 5 millones de pesos

Escobar considera que es necesario fortalecer el papel de los establecimientos educativos y darles mayor capacidad de decisión. “Hoy en muchos casos una institución educativa no puede siquiera definir el perfil del docente que necesita. Ese tipo de decisiones debería estar más cerca de donde ocurre realmente el aprendizaje: en la escuela”, afirma.

Expertos advierten que mejorar la calidad educativa es clave para el futuro económico del país. Foto: Cortesía Colegio Alemán de Cali.

El libro también propone fortalecer la gestión de las secretarías de educación y mejorar los sistemas de información del sector.

Evaluación y talento docente

También se plantean reformas en la evaluación educativa y en el desarrollo profesional docente. Entre las propuestas está restablecer evaluaciones censales en varios grados escolares para medir el progreso de los estudiantes y avanzar hacia sistemas que permitan evaluar cuánto aprende cada alumno en relación con su punto de partida.

En paralelo, el libro propone crear un Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente que acompañe a maestros, directivos y personal educativo en su formación continua.

Ministerio de Educación confirma decisión definitiva a los estudiantes por uso de celulares en colegios

Un momento clave para actuar

Para Escobar, Colombia enfrenta un momento decisivo. Los cambios tecnológicos, el avance de la inteligencia artificial y las transformaciones del mercado laboral exigen un sistema educativo más flexible y capaz de adaptarse a nuevas realidades.

“El mundo está cambiando muy rápido y el sistema educativo tiene que responder a esos cambios”, advierte.

A largo plazo, el objetivo de las propuestas es mejorar la transición de los estudiantes hacia la educación superior o la formación técnica. Hoy, cerca de la mitad de los jóvenes colombianos no logra ingresar de inmediato a una formación posmedia después de graduarse del colegio.

Cambiar esa realidad implica mejorar los aprendizajes desde los primeros años de escuela y fortalecer todo el sistema educativo.

Educación para cumplir proyectos de vida

Más allá de las cifras, se plantea una idea central: la educación debe ser una herramienta real para que los estudiantes construyan su proyecto de vida.

Cambio de planes: así funcionará el PAE tras la decisión del Ministerio de Educación de llevar la comida a los hogares

Para Escobar, ese es el sentido profundo de la transformación educativa. “La educación tiene que permitir que cada niño o niña pueda soñar con el futuro que quiera construir”, afirma.

Andrea Escobar Vilá, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación (FEx) Foto: Cortesia

Y concluye con una reflexión que resume el espíritu del proyecto: la educación no debería ser un privilegio para unos pocos, sino una oportunidad real para todos los colombianos. “La educación sí te hace libre”, dice Escobar, “pero solo si es una educación de calidad”.