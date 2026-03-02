Abren convocatoria 2026 del programa Nsouli Scholars, de Inspired Education Group, para estudiantes a partir de los 13 años

El programa Nsouli Scholars abrió su convocatoria para 2026, dirigida a estudiantes desde los 13 años que demuestren excelencia académica, liderazgo y talento en disciplinas artísticas o deportivas, así como interés y compromiso para acceder a oportunidades educativas de alto nivel.

La convocatoria estará abierta entre el 8 de enero y el 30 de abril de 2026. Los beneficiarios iniciarán su proceso educativo en septiembre de 2026 y serán anunciados a finales de mayo.

En Colombia, Inspired Education tiene presencia a través del St. Matthew’s School y el British International School (BIS) Barranquilla. Los estudiantes colombianos seleccionados podrán elegir cursar sus estudios en uno de estos colegios o postularse para ingresar a cualquiera de las instituciones del grupo en otros países.

Las becas cubren el 100% del valor de la matrícula y, en algunos casos, el internado. Los estudiantes seleccionados ingresarán a una red educativa integrada por más de 125 colegios en seis continentes y cerca de 95.000 alumnos.

De acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2022, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en diciembre de 2023, persisten brechas en el acceso a educación de calidad entre estudiantes de distintos contextos socioeconómicos en Colombia. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha señalado que el acceso a formación con estándares globales y bilingües continúa siendo un desafío en América Latina.

“El programa de becas representa una oportunidad extraordinaria para identificar estudiantes brillantes y acompañarlos en su proceso de formación integral. Más allá del rendimiento académico, buscamos jóvenes con liderazgo, resiliencia y compromiso con la transformación de sus comunidades”, afirmó Telmo Peña, Rector del St. Matthew’s School.

Santiago Castro, Head of School del British International School (BIS) Barranquilla, señaló: “Estas becas permiten abrir las puertas de colegios con estándares educativos internacionales a estudiantes que, en otras circunstancias, difícilmente tendrían acceso a esta formación. Además, promueven la integración de familias a comunidades educativas diversas, fortaleciendo entornos que impulsan el desarrollo personal, social y académico de los becarios”.

El programa es impulsado por Inspired Education y su fundador y CEO, Nadim M. Nsouli. El proceso de selección evaluará competencias académicas, habilidades personales, liderazgo y proyección social. Los interesados pueden consultar los requisitos y realizar su postulación en https://www.inspirededu.com/nsouli-scholars-2026.