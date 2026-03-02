EDUCACIÓN

Abren convocatoria 2026 del programa Nsouli Scholars, de Inspired Education Group, para estudiantes a partir de los 13 años

Las becas cubren el 100% de la matrícula y, en algunos casos, el internado, para cursar estudios en Colombia o en otros países.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 5:01 p. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia Foto: Getty Images

El programa Nsouli Scholars abrió su convocatoria para 2026, dirigida a estudiantes desde los 13 años que demuestren excelencia académica, liderazgo y talento en disciplinas artísticas o deportivas, así como interés y compromiso para acceder a oportunidades educativas de alto nivel.

La convocatoria estará abierta entre el 8 de enero y el 30 de abril de 2026. Los beneficiarios iniciarán su proceso educativo en septiembre de 2026 y serán anunciados a finales de mayo.

Esta universidad de Estados Unidos ofrece becas para colombianos: todos pueden aspirar

En Colombia, Inspired Education tiene presencia a través del St. Matthew’s School y el British International School (BIS) Barranquilla. Los estudiantes colombianos seleccionados podrán elegir cursar sus estudios en uno de estos colegios o postularse para ingresar a cualquiera de las instituciones del grupo en otros países.

Las becas cubren el 100% del valor de la matrícula y, en algunos casos, el internado. Los estudiantes seleccionados ingresarán a una red educativa integrada por más de 125 colegios en seis continentes y cerca de 95.000 alumnos.

Educación

Más de 78 mil personas se graduaron sin presentar la prueba Saber Pro entre 2019-2024, según MinEducación

Educación

Cursos gratis de inglés virtual en el Sena: así puede inscribirse al programa

Educación

Cambio de planes: así funcionará el PAE tras la decisión del Ministerio de Educación de llevar la comida a los hogares

Educación

Le preguntaron al ministro Daniel Rojas si cerrarán la Fundación San José y así respondió

Educación

SENA lanza atractiva convocatoria de trabajo: más de 24.000 vacantes y salarios de hasta 5 millones de pesos

Educación

Aprenda a ganar plata con redes sociales: MinTIC abrió curso para monetizar; así puede aplicar

Educación

Esta universidad de Estados Unidos ofrece becas para colombianos: todos pueden aspirar

Tecnología

Apellidos que podrían delatar su ascendencia: estudio reveló listado con posible origen gitano

Tecnología

Por primera vez, la ropa interior inteligente mide la frecuencia de las flatulencias en la vida cotidiana

Educación

Arranca la política de gratuidad para estudiar en la UNAD: así puede aplicar

Estudiar virtual
Las becas cubren el 100% de la matrícula y, en algunos casos, el internado, para cursar estudios en Colombia o en otros países. Foto: Getty Images

De acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2022, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en diciembre de 2023, persisten brechas en el acceso a educación de calidad entre estudiantes de distintos contextos socioeconómicos en Colombia. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha señalado que el acceso a formación con estándares globales y bilingües continúa siendo un desafío en América Latina.

“El programa de becas representa una oportunidad extraordinaria para identificar estudiantes brillantes y acompañarlos en su proceso de formación integral. Más allá del rendimiento académico, buscamos jóvenes con liderazgo, resiliencia y compromiso con la transformación de sus comunidades”, afirmó Telmo Peña, Rector del St. Matthew’s School.

Estas son las oportunidades de becas en el exterior que ofrece el Banco de la República para estudiantes colombianos

Santiago Castro, Head of School del British International School (BIS) Barranquilla, señaló: “Estas becas permiten abrir las puertas de colegios con estándares educativos internacionales a estudiantes que, en otras circunstancias, difícilmente tendrían acceso a esta formación. Además, promueven la integración de familias a comunidades educativas diversas, fortaleciendo entornos que impulsan el desarrollo personal, social y académico de los becarios”.

El programa es impulsado por Inspired Education y su fundador y CEO, Nadim M. Nsouli. El proceso de selección evaluará competencias académicas, habilidades personales, liderazgo y proyección social. Los interesados pueden consultar los requisitos y realizar su postulación en https://www.inspirededu.com/nsouli-scholars-2026.

VER MÁS

Estudiobecas

Más de Educación

Pruebas Saber Pro.

Más de 78 mil personas se graduaron sin presentar la prueba Saber Pro entre 2019-2024, según MinEducación

Aprenda inglés gratis con el Sena

Cursos gratis de inglés virtual en el Sena: así puede inscribirse al programa

ESTUDIANTES SIN ALIMENTACIÓN

Cambio de planes: así funcionará el PAE tras la decisión del Ministerio de Educación de llevar la comida a los hogares

Cumbre Lideres por la Educación 2024

Le preguntaron al ministro Daniel Rojas si cerrarán la Fundación San José y así respondió

Para el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, es importante la formación en programas técnicos, ya que desempeña un papel fundamental para garantizar la eficacia, la eficiencia y la adaptabilidad de las personas en industrias en rápida evolución.

SENA lanza atractiva convocatoria de trabajo: más de 24.000 vacantes y salarios de hasta 5 millones de pesos

influencer

Aprenda a ganar plata con redes sociales: MinTIC abrió curso para monetizar; así puede aplicar

Estudiar virtual

Esta universidad de Estados Unidos ofrece becas para colombianos: todos pueden aspirar

Esta prueba oficial no solo ofrece respuestas, sino que también ubica su competencia dentro de los estándares internacionales.

Universidad Espíritu Santo lanza becas completas para cursos virtuales dirigidos a público general; conozca los programas

Jovenes revisan su celular en una aula de clase. Imagen de referencia

Ministerio de Educación confirma decisión definitiva a los estudiantes por uso de celulares en colegios

Noticias Destacadas