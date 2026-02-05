En la mañana de este 4 de febrero, la aerolínea Latam, que cuenta con varias rutas a nivel nacional en el país, se refirió a una situación que se vivió en uno de sus vuelos, específicamente en el que cubría la ruta Bogotá-Cali.

La aerolínea aseguró a través de un comunicado que durante la fase de ascenso del vuelo LA4051 se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión. Tras esta situación, la tripulación decidió regresar al aeropuerto de Bogotá.

La situación se dio en el vuelo LA4051. Foto: Cortesía Latam

Indicaron que para el retorno se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo y se efectuó una aproximación y aterrizaje sin ninguna novedad. Adicional a ello, indicaron que el sistema afectado está en revisión por parte del área de mantenimiento de la aerolínea.

Indicaron que los pasajeros afectados por la situación fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Avianca vuelve a Venezuela, tras verificar condiciones de seguridad para el regreso. En esta fecha retoman la ruta

De acuerdo con las primeras versiones que se han conocido por parte de los pasajeros en redes sociales, se vivió una turbulencia inicial luego del despegue y se empezó a presentar humo en la cabina de los pasajeros.

La situación se dio en el vuelo LA4051. Foto: Getty Images

Además de ello, algunos reportaron sonidos extraños en una de las turbinas de la aeronave.

#SUSTO 🚨 Hace pocos mins se reportó una emergencia en el vuelo de LATAM 4051 *Bogotá-Cali). Tras el despegue se reportó humo en una turbina, olor a quemado y fuertes jalones. Pasajeros vivieron momentos de pánico y la tripulación regresó de inmediato a arpto/El Dorado de Bogotá. pic.twitter.com/7NSZzYWveq — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 5, 2026

También reportaron varios “jalones” que producía la aeronave y que obligaron a retornar a la terminal aérea, bajo la supervisión de las autoridades aeroportuarias y los equipos de emergencia, dado que es un protocolo habitual en estos casos.

Los pasajeros vivieron momentos de pánico, pero afortunadamente ninguno sufrió algún tipo de afectación a su integridad, por lo que la aerolínea reportó normalidad en su operación y en la situación.

Expertos señalan las estrategias utilizadas por las pymes para seguir operando tras el aumento del salario mínimo

Es importante tener en cuenta que, aunque estas situaciones son poco frecuentes, el aeropuerto y las aerolíneas tienen un protocolo riguroso para evitar algún tipo de situación caótica o que ponga en riesgo a los pasajeros y tripulantes.