Empresas

Avión de Latam tuvo que aterrizar con prioridad en El Dorado tras humo y olor a quemado en la cabina: esto dijo la aerolínea

La aerolínea se pronunció tras la situación en el vuelo Bogotá-Cali.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 12:33 p. m.
La situación se dio en el vuelo LA4051.
La situación se dio en el vuelo LA4051.

En la mañana de este 4 de febrero, la aerolínea Latam, que cuenta con varias rutas a nivel nacional en el país, se refirió a una situación que se vivió en uno de sus vuelos, específicamente en el que cubría la ruta Bogotá-Cali.

La aerolínea aseguró a través de un comunicado que durante la fase de ascenso del vuelo LA4051 se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión. Tras esta situación, la tripulación decidió regresar al aeropuerto de Bogotá.


La situación se dio en el vuelo LA4051.

Indicaron que para el retorno se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo y se efectuó una aproximación y aterrizaje sin ninguna novedad. Adicional a ello, indicaron que el sistema afectado está en revisión por parte del área de mantenimiento de la aerolínea.

Indicaron que los pasajeros afectados por la situación fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Empresas

Empresas

Empresas

Empresas

Empresas

Empresas

Empresas

Empresas

Turismo

Nación

De acuerdo con las primeras versiones que se han conocido por parte de los pasajeros en redes sociales, se vivió una turbulencia inicial luego del despegue y se empezó a presentar humo en la cabina de los pasajeros.


La situación se dio en el vuelo LA4051.

Además de ello, algunos reportaron sonidos extraños en una de las turbinas de la aeronave.

También reportaron varios “jalones” que producía la aeronave y que obligaron a retornar a la terminal aérea, bajo la supervisión de las autoridades aeroportuarias y los equipos de emergencia, dado que es un protocolo habitual en estos casos.

Los pasajeros vivieron momentos de pánico, pero afortunadamente ninguno sufrió algún tipo de afectación a su integridad, por lo que la aerolínea reportó normalidad en su operación y en la situación.

Es importante tener en cuenta que, aunque estas situaciones son poco frecuentes, el aeropuerto y las aerolíneas tienen un protocolo riguroso para evitar algún tipo de situación caótica o que ponga en riesgo a los pasajeros y tripulantes.


La situación se dio en el vuelo LA4051.

Más de Empresas

Ecopetrol



















