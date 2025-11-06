Empresas
Deportivo Pereira será investigado por MinTrabajo tras incumplimiento: grave situación para el club
Esto es lo que indica la cartera tras las irregularidades encontradas en el club deportivo.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En la mañana de este 6 de noviembre, el Ministerio de Trabajo anunció el inicio de una investigación administrativa sancionatoria contra el Club Deportivo Pereira tras detectar el incumplimiento de una directriz que había sido dada por la entidad
Hace algunas semanas, la cartera había impuesto una medida cautelar para suspender las actividades del club tras graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral, luego de recibir una queja que señalaba demoras en pagos de primas, servicios, retrasos en el pago de salarios, no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.
La acción legal se suma al duro panorama por el que está pasando en club deportivo. La cartera indicó que su dirección territorial en Risaralda, en cabeza de Andrés Piedrahita Gutiérrez, oficializó el inicio del proceso.
“A pesar del Auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el Club Deportivo Pereira no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre. Por ello, iniciaremos inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularemos los cargos respectivos”, indicó el funcionario.
Piedrahita indicó que la desobediencia a la orden ministerial es el cargo más grave en este momento, dado que se había indicado que el club no debía registrar actividades y que, pasando por encima de la norma estaría “realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad”, sostuvo.
Las fuentes oficiales del Ministerio recordaron que la medida preventiva de suspensión de labores para los empleados del Club se mantendrá vigente hasta que se verifique y certifique el pago total de los adeudos laborales.
Además de ello, la cartera exigió, en medio de la investigación, que se mantenga el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, sin importar su tipo de contratación y también que se continúe el pago de salarios sin hacer ningún descuento.