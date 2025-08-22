Dian, en busca de plata por todas partes. Inicia nueva subasta de joyas, autos y metales preciosos. ¿Se podrá comprar barato?

El ‘quién da más’ vuelve de nuevo alrededor de las mercancías que la Dian decomisa, aprehende o declara en abandono y que, por lo tanto, pasan a ser bienes públicos que permiten recursos al Estado.

La Dian anuncia una nueva subasta virtual, que se realizará a través de la plataforma El Martillo, del Banco Popular, entre el 27 y el 29 de agosto, desde las 8 de la mañana del primer día, hasta las 2:30 de la tarde del último.

En esta oportunidad, la mercancía que se subastará incluye joyas, metales preciosos y automotores. El objetivo de la entidad recaudadora con la puesta en venta de los bienes que tiene en sus bodegas, no es solo fortalecer las finanzas públicas, sino permitir el acceso a los productos, en ocasiones, con precios más baratos.

De esa manera, los interesados en adquirir joyas, motos, vehículos de trabajo, entre otros artículos, tendrán que registrarse en la página web de El Martillo, donde ya está disponible el catálogo con el detalle y precio de cada producto.

De igual manera, el mecanismo de subasta establece unas condiciones precisas para la participación en la jornada, lo que puede suponer un depósito previo a la adquisición del producto.

Fotos de joyas del catálogo que hará parte de la subasta de la Dian | Foto: Web de El Martillo. Plataforma de subastas

Las joyas suenan suntuosas, pero para quienes buscan invertir constituyen una opción que, al ser parte de una subasta de la Dian, se percibe como parte de un proceso transparente. Así, los registrados en la plataforma para ser parte de la jornada, podrán encontrar, por ejemplo, un anillo en oro 18 kilates, con perla cultivada de 10 milímetros y 9 diamantes incrustados de 8 pts (medida de peso de las piedras preciosas). Esta joya tiene un peso total de 7,3 gramos.

De ese estilo será la información que las personas encontrarán en la plataforma El Martillo, para tomar la decisión de entrar en la puja por la joya que se subasta.

Subasta de joyas de la Dian | Foto: Semana

Según confirma la Dian, todos los bienes disponibles para la subasta se encuentran ubicados en Bogotá.

Además, la entidad que maneja el sistema tributario en Colombia dice que garantiza un proceso que se desarrollará “bajo estrictos principios de legalidad, transparencia y con el respaldo institucional de la Dian y el Banco Popular”.

Por ello, la entidad que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de sumar al recaudo que va a la bolsa pública, dice que “invita a la ciudadanía a participar y aprovechar esta oportunidad para adquirir bienes de valor en un entorno seguro y confiable”.

Las subastas virtuales generan más efectividad y transparencia. | Foto: 123 Rf

¿Qué tan barato?