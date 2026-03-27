Exdirector de la DIAN liderará el Instituto Colombiano de Derecho Tributario

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero (ICDT) anunció la designación de José Andrés Romero Tarazona como su nuevo presidente para el periodo 2026-2027, en un momento en el que el país mantiene abiertos debates clave sobre la estructura y sostenibilidad del sistema tributario.

Romero, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y con estudios de posgrado en tributación internacional de New York University (NYU), llega al cargo con una trayectoria que combina experiencia en el sector público, privado y organismos multilaterales.

Entre sus antecedentes se destaca su paso como director general de la DIAN, donde lideró procesos de modernización institucional y fortalecimiento del control fiscal.

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También participó como director de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, espacio desde el cual se analizaron los principales desafíos del sistema fiscal colombiano, y se desempeñó como representante de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), en discusiones relacionadas con estabilidad financiera y política económica.

En el sector privado, ha ocupado cargos en firmas legales y de consultoría, además de liderar iniciativas de asesoría estratégica en temas tributarios y corporativos.

Su llegada al ICDT se da en un escenario en el que la discusión tributaria sigue siendo central para la agenda económica del país, particularmente en temas como eficiencia del recaudo, equidad fiscal y lucha contra la evasión.

“Desde esta posición, contribuiré al desarrollo de propuestas que promuevan un sistema tributario más eficiente y alineado con estándares internacionales”, señaló Romero.

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El ICDT, por su parte, es una organización de carácter académico y gremial enfocada en el estudio y análisis del derecho tributario, aduanero y del comercio exterior, con un papel relevante en la generación de propuestas técnicas para la política fiscal.