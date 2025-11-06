Miami
El colombiano Yamal Yidios asegura financiamiento récord por 565 millones de dólares para su torre de lujo en Miami
El CEO de Ytech logró uno de los préstamos más altos concedidos en 2025 para un proyecto residencial en Estados Unidos.
El desarrollador colombiano Yamal Yidios, fundador y CEO de Ytech, acaba de alcanzar un nuevo hito en el competitivo mercado inmobiliario de Estados Unidos. La compañía aseguró un financiamiento por 565 millones de dólares para la construcción de The Residences at 1428 Brickell, una exclusiva torre de 70 pisos que ya cuenta con más del 60 % de sus unidades vendidas.
El crédito fue otorgado por J.P. Morgan, que actuó como prestamista principal, y Sculptor Real Estate, como prestamista secundario. La operación se posiciona como uno de los préstamos más altos otorgados este año a un proyecto de condominios residenciales en EE. UU., reflejando la confianza del mercado en la solidez de la desarrolladora liderada por Yidios.
“El financiamiento reafirma la confianza del mercado de capitales en nuestra visión y en la solidez de nuestro plan de diseño, construcción y ventas. Con J.P. Morgan a bordo, seguimos avanzando con responsabilidad y compromiso en un proyecto que redefine los estándares de lujo y sostenibilidad en Miami.” afirmó Yidios.
The Residences at 1428 Brickell no solo destaca por su arquitectura vanguardista, sino también porque será el primer rascacielos residencial del mundo parcialmente alimentado por energía solar, integrando más de 500 paneles fotovoltaicos en su fachada. Este enfoque innovador permitirá reducir más de 4.700 toneladas de CO₂ al año y disminuir significativamente los costos de mantenimiento para sus residentes.
La torre albergará 195 residencias ultraexclusivas, con precios entre 4 y 10 millones de dólares, y contará con amenidades que superan los 80.000 pies cuadrados, entre ellas tres piscinas, gimnasio de última generación, spa, lounge de vinos y comedor privado.
El diseño arquitectónico está a cargo de los reconocidos Antonio Citterio y Patricia Viel, de ACPV Architects (Milán), y la comercialización del proyecto ha atraído compradores de más de 17 países, consolidando a Brickell como epicentro del lujo residencial en el sur de la Florida.
Con este financiamiento, Ytech suma un nuevo logro a su portafolio de más de 3.000 millones de dólares en proyectos. Fundada en 2006 por Yidios, la firma se ha convertido en una de las desarrolladoras más influyentes de Miami, con presencia en más de 25 mercados del sureste de Estados Unidos.