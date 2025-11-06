El desarrollador colombiano Yamal Yidios, fundador y CEO de Ytech, acaba de alcanzar un nuevo hito en el competitivo mercado inmobiliario de Estados Unidos. La compañía aseguró un financiamiento por 565 millones de dólares para la construcción de The Residences at 1428 Brickell, una exclusiva torre de 70 pisos que ya cuenta con más del 60 % de sus unidades vendidas.

El crédito fue otorgado por J.P. Morgan, que actuó como prestamista principal, y Sculptor Real Estate, como prestamista secundario. La operación se posiciona como uno de los préstamos más altos otorgados este año a un proyecto de condominios residenciales en EE. UU., reflejando la confianza del mercado en la solidez de la desarrolladora liderada por Yidios.

“El financiamiento reafirma la confianza del mercado de capitales en nuestra visión y en la solidez de nuestro plan de diseño, construcción y ventas. Con J.P. Morgan a bordo, seguimos avanzando con responsabilidad y compromiso en un proyecto que redefine los estándares de lujo y sostenibilidad en Miami.” afirmó Yidios.

La torre de 70 pisos en Brickell, con más del 60 % de sus unidades vendidas, se consolida como uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos del sur de Florida. | Foto: The Boundary for Ytech

The Residences at 1428 Brickell no solo destaca por su arquitectura vanguardista, sino también porque será el primer rascacielos residencial del mundo parcialmente alimentado por energía solar, integrando más de 500 paneles fotovoltaicos en su fachada. Este enfoque innovador permitirá reducir más de 4.700 toneladas de CO₂ al año y disminuir significativamente los costos de mantenimiento para sus residentes.

La torre albergará 195 residencias ultraexclusivas, con precios entre 4 y 10 millones de dólares, y contará con amenidades que superan los 80.000 pies cuadrados, entre ellas tres piscinas, gimnasio de última generación, spa, lounge de vinos y comedor privado.

El desarrollador colombiano Yamal Yidios, CEO de Ytech, lidera la construcción de The Residences at 1428 Brickell, proyecto que acaba de asegurar un financiamiento de USD 565 millones en Miami. | Foto: The Boundary for Ytech

El diseño arquitectónico está a cargo de los reconocidos Antonio Citterio y Patricia Viel, de ACPV Architects (Milán), y la comercialización del proyecto ha atraído compradores de más de 17 países, consolidando a Brickell como epicentro del lujo residencial en el sur de la Florida.