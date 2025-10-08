Miami-Dade lanza Metro Express: el nuevo sistema eléctrico que promete revolucionar el transporte en el sur del condado

El 27 de octubre de 2025 marcará un antes y un después en la movilidad del sur de Miami-Dade, cuando entre en operación Metro Express, el primer servicio de autobús rápido (BRT) completamente eléctrico del condado.

Este sistema recorrerá unos 32 kilómetros, equivalentes a 20 millas, a lo largo del corredor South Dade TransitWay, desde Dadeland South hasta Florida City, inaugurando un tramo exclusivo para estas unidades con prioridad en semáforos, barreras de seguridad y estaciones modernas con comodidades para los pasajeros.

Según el Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade (DTPW), Metro Express ofrecerá una alternativa más rápida, confiable y eficiente, sin aumentar la tarifa actual.

Metro Express contará con un carril exclusivo durante 20 millas alo largo de la US-1 desde Dadeland South hasta Florida City | Foto: Miamidade.gov

El proyecto forma parte del programa SMART (Strategic Miami Area Rapid Transit), que contempla la construcción de al menos cinco corredores BRT en todo el condado. En su caso, el corredor South Dade fue elegido para aliviar la congestión de la US-1 y mejorar las conexiones entre comunidades emergentes como Homestead, Cutler Bay, Palmetto Bay y Florida City.

Durante las horas pico, se estima que el viaje completo entre Florida City y Dadeland South podría completar en cerca de una hora, lo que representa una reducción de hasta 40% en el tiempo de traslado respecto al servicio anterior.

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas y equipadas con WiFi gratuito, iluminación moderna, acceso para bicicletas, sistemas de pago antes del abordaje y andenes nivelados.

Los cruces contarán con brazos automatizados que impiden que vehículos ingresen mientras un autobús atraviesa el cruce, agilizando la circulación y priorizando el tránsito del BRT. Además, la frecuencia proyectada será de aproximadamente 7,5 minutos en horas punta, 15 minutos fuera de pico y 30 minutos durante fines de semana.

El nuevo servicio de Metro Express tiene 14 estaciones exclusivas | Foto: Miamidade.gov

El financiamiento del proyecto proviene de fondos federales asignados por la Administración Federal de Tránsito (FTA), recursos estatales del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) y fondos locales del impuesto de surtax de transporte en Miami-Dade.

El contrato de diseño y construcción supera los $368 millones de dólares, incluyendo una partida de $100 millones otorgada por la FTA bajo el programa Small Starts. El corredor ya ha recibido reconocimiento en materia de sostenibilidad: fue galardonado con el premio Envision Gold por infraestructura sostenible, por su diseño resiliente, menor impacto ambiental y beneficio a la comunidad.

Aunque muchos residentes habían pedido durante años una extensión del Metrorail hacia el sur, las autoridades optaron por un sistema BRT por su menor costo y mayor rapidez de implementación.

Según la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, Metro Express “transformará la forma en que South Dade se desplaza, conectando a los residentes de manera sencilla, sostenible e inteligente”. Otros actores han expresado que, si Metro Express logra altas cifras de uso, en el futuro podría evaluarse una conversión hacia ferrocarril ligero.

El Metrorail o Metro en el centro de Miami es un sistema de tránsito rápido que sirve a los centros urbanos de Miami y al Aeropuerto Internacional de Miami. | Foto: Getty Images

Durante los días previos al lanzamiento oficial, el condado celebrará una ceremonia de inauguración el 22 de octubre en una de las nuevas estaciones BRT, con presencia de autoridades estatales, federales y líderes comunitarios. A partir del 27 de octubre, los usuarios podrán subirse al Metro Express y disfrutar de un sistema que promete ser más rápido, limpio y competitivo frente al tráfico tradicional.