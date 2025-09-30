Un grave error administrativo en el condado de Miami-Dade dio paso a la liberación accidental de James Edward Daniels, un hombre de 60 años condenado por doble asesinato y secuestro en 2024, lo que generó una alerta inmediata entre las autoridades locales y federales.

Según un comunicado del Departamento Correccional de Miami-Dade, la liberación ocurrió el sábado por una “falla de procedimiento”, y la oficina de Asuntos Internos ha abierto una investigación.

Daniels fue encontrado culpable el año pasado en un juicio federal por el secuestro, tortura y homicidio de dos víctimas halladas en Opa-Locka en diciembre de 2020. También se le imputó la participación en un tercer caso en el que la víctima logró sobrevivir. En el momento de su liberación, estaba recluido en el centro de detención Turner Guilford Knight, pero su puesta en libertad fue reconocida como incorrecta por las autoridades penitenciarias.

James Edward Daniels, convicto por doble homicidio, fue liberado por error en Miami-Dade y es considerado peligroso. | Foto: (CBS Miami)

A raíz de la liberación, el sheriff de Miami-Dade emitió un volante pidiendo colaboración ciudadana para localizar a Daniels, catalogado como “armado y peligroso”. Las agencias locales también coordinaron con los Marshals de Estados Unidos y el FBI para rastrear su paradero.

Un fiscal del condado señaló que Daniels fue trasladado a custodia local apenas unos días antes, para enfrentar cargos adicionales, y que su liberación se produjo ante la confusión en los trámites de custodia.

El oficial de correcciones, Juan Días Granados, declaró que “el enfoque principal es su pronta captura y retorno seguro a la cárcel”, mientras que los responsables del fallo serán responsabilizados según el curso de la investigación interna.

Algunas voces críticas han cuestionado cómo un condenado con una sentencia de por vida puede quedar libre por un descuido burocrático. Un exoficial retirado calificó el incidente como “negligencia inaceptable” y advirtió el riesgo que representa para los testigos que declararon contra Daniels.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade emitió alerta ciudadana para localizar a Daniels tras el fallo administrativo. | Foto: (Local10)

Hasta ahora, las autoridades ofrecen una recompensa de $5.000 dólares por información que conduzca a su recaptura.

Este caso recuerda episodios anteriores de errores judiciales en Florida, como el del recluso Robert DuBoise, condenado erróneamente y liberado tras 37 años gracias a pruebas de ADN.

En este contexto, el sistema penitenciario y judicial de Miami-Dade enfrenta presión para asegurar controles más rigurosos que impidan que un fallo administrativo ponga en libertad a personas con condenas por crímenes violentos.