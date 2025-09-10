El imperio tecnológico que coronó al nuevo hombre más rico del mundo: la inteligencia artificial lo cambió todo

Esta mañana se dio a conocer que Larry Ellison será el hombre con más dinero del mundo, luego de que la empresa de la cual es cofundador alcanzara un precio récord en sus acciones.

Oracle es una empresa dedicada al análisis de datos y a la producción de productos tecnológicos, los cuales son utilizados en diversos campos a nivel mundial.

Una de las principales inversiones del grupo económico es el patrocinio al equipo de Fórmula 1 Red Bull Racing Oracle.

Valores de las acciones logran un nuevo nivel

El precio de las acciones de Oracle se disparó este miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que el gigante del software proyectara un enorme crecimiento de los ingresos basado en contratos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

El cofundador de Oracle, Larry Ellison. | Foto: Getty Images

A los 40 minutos de negociación, las acciones de Oracle cotizaban a 337,02 dólares, un aumento de casi el 40%, lo cual eleva la valoración de mercado de la compañía a unos 950.000 millones de dólares.

Este incremento aumentará significativamente la fortuna del presidente Ellison, quien podría superar a Elon Musk como la persona más rica del mundo.

Al publicar sus resultados trimestrales el martes, Oracle anunció que anticipa un crecimiento de 77% en los ingresos de Oracle Cloud Infrastructure, “para alcanzar los 18.000 millones de dólares este año fiscal”.

Se espera que luego “aumenten a 32.000 millones, 73.000 millones, 114.000 millones y 144.000 millones de dólares en los cuatro años fiscales siguientes”, detalló. Según la compañía, “la mayor parte de estos ingresos a lo largo de cinco años ya está registrada en (su) cartera de pedidos”.

La directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, calificó el trimestre recién finalizado de “asombroso”, puesto que la compañía firmó “cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes”.

Oracle se está beneficiando del auge de la inteligencia artificial (IA) y la enorme demanda de centros de datos.“La compañía está tomando una ventaja considerable en este mercado gracias a nuevos contratos”, señala Keith Weiss de MS Research.

El colosal aumento de sus previsiones “ha inyectado un renovado entusiasmo en el creciente sector de la IA”, explica Patrick O’Hare de Briefing.com.

En este contexto, el índice Nasdaq, con una fuerte representación tecnológica, alcanzaba niveles récord, subiendo un 0,53% hacia el medio día.

Wall Street ha sido impulsada en los últimos años por un fervor alrededor de la IA que beneficia a varios pesos pesados del sector, como Nvidia, gigante de los semiconductores y primera capitalización mundial.

Aliados empresariales

Ellison y Musk son amigos cercanos, y el jefe de Oracle a menudo ha acudido en ayuda de Musk durante períodos desafiantes en la carrera del magnate de Tesla.

Elon Musk y Larry Ellison | Foto: Getty Images

Invirtió más de 1.000 millones de dólares en la compra de Twitter por parte de Musk y formó parte de la junta directiva de Tesla durante muchos años.

La participación más fácilmente estimada de Musk es Tesla, cuyas acciones han caído en 2025 en medio de ventas estancadas atribuidas en parte a la asociación de Musk con figuras políticas de extrema derecha.

A principios de este mes, Tesla dio a conocer una propuesta de compensación para Musk que podría superar el billón de dólares para 2035 si la compañía alcanza objetivos ambiciosos.