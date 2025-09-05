Tesla quiere pagarle a Elon Musk más de un billón de dólares: estas son las condiciones para el jugoso desembolso

La junta directiva de Tesla propuso el viernes un plan de remuneración para su director ejecutivo, Elon Musk, que podría superar el billón de dólares, sujeto a condiciones, así como reforzar su control sobre la compañía.

El plan, previsto para diez años y que debe ser aprobado por los accionistas, contempla otorgar acciones a Musk en función de la valoración de mercado de Tesla, según un documento publicado en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La cantidad máxima de acciones que podría recibir Musk corresponde al 12 % del capital actual de Tesla, pero está condicionado a un “crecimiento estratosférico” y a una valoración de mercado de 8,5 billones de dólares.

Tesla ha caído en ventas en los últimos meses y Elon Musk, su director ha indicado que vendrán tiempos duros. | Foto: Captura de pantalla tomada de x @UHN_Plus

Este nivel de valoración correspondería a más del doble de la mayor capitalización bursátil mundial actual, que detenta Nvidia, la empresa estadounidense líder en chips de inteligencia artificial.

Tesla, que lleva varios meses en dificultades, está valorada actualmente en bolsa en poco más de un billón de dólares.

“Creemos que la visión singular de Elon es vital para superar este punto de inflexión crítico”, señalaron la presidenta de Tesla, Robyn Denholm, y la integrante de la junta, Kathleen Wilson-Thompson, en una carta a los accionistas incluida en la presentación.

Tesla anunció en julio una caída del 16 % en sus ganancias netas durante el segundo trimestre.

La gestión en Tesla ha sido objeto de escrutinio durante el último año, debido a la caída de las ventas y las ganancias de automóviles.

Esta tendencia se debe en parte al apoyo de Musk a causas políticas de extrema derecha, pero también a la lenta implementación de nuevos modelos de automóviles tras las bajas ventas del polémico Cybertruck.

A comienzos de este año, Musk dirigió el llamado departamento de eficiencia gubernamental (DOGE) a instancias del presidente estadounidense Donald Trump, pero abandonó su colaboración con el gobierno tras fricciones con el líder republicano.

La remuneración de Musk en Tesla es objeto de una batalla legal desde hace años.

Actualmente, Tesla impugna una sentencia judicial del estado de Delaware que anuló un paquete de 2018 para Musk por un valor aproximado de 55.800 millones de dólares.

A Musk le han criticado su apoyo al gobierno de Donald Trump y parece que se ha visto reflejado en las ventas de la marca. | Foto: Getty Images

Remuneración de 29.000 millones de dólares en agosto

Cabe señalar que Tesla, a principios de agosto, otorgó a Musk 96 millones de acciones de la compañía por un valor aproximado de 29.000 millones de dólares, mientras prosigue la batalla judicial en torno a su compensación.

Musk obtuvo la aprobación para comprar 96 millones de acciones de Tesla a un precio de 23,34 dólares, el mismo precio del momento de la adopción de su plan de compensación en 2018, indicó la empresa en un documento presentado ante el regulador bursátil estadounidense el lunes.

La compañía afirmó que “tiene la intención de compensar a su director ejecutivo por sus futuros servicios, de forma proporcional a sus contribuciones” a la empresa y a los accionistas.

“Hemos recomendado esta indemnización como un primer paso, un pago de ‘buena fe’”, añadió al anunciar la aprobación de la junta directiva para otorgar las nuevas acciones a Musk.

Líder durante mucho tiempo del sector de autos eléctricos, Tesla enfrenta dificultades desde hace varios meses.

Elon Musk es el hombre más rico del mundo. | Foto: Getty Images

En una conferencia tras los resultados, Musk advirtió sobre más trimestres potencialmente “duros” antes de que las iniciativas de robótica e inteligencia artificial de la compañía den sus frutos.

En ese marco, el hombre más rico del mundo reiteró su preocupación por la situación actual, en la que posee alrededor del 13% de las acciones de Tesla, antes de la adjudicación del lunes.