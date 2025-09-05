Kia logró un millón de carros vendidos en Australia: modelo que logró la marca, pronto llegará a Colombia

Kia, la firma surcoreana de vehículos, sigue avanzando en distintos mercados con cifras que dan fe de cómo ha logrado encajar en los distintos continentes.

El más reciente logró lo alcanzaron en Australia, país en el que completaron 37 años en el mercado, y en el que recientemente lograron vender el vehículo numero un millón. El auto emblemático fue una camioneta Tasman X-Pro Dual Cab, adquirida a Motorama Kia en Queensland.

Con este hito, Kia entró por primera vez en el mercado australiano en 1988 con el lanzamiento del Rocsta y tardó tres décadas en alcanzar las 500.000 ventas acumuladas en 2018, un logro significativo.

El vehículo emblemático, una camioneta Tasman X-Pro Dual Cab, fue vendida en Queensland, | Foto: Kia

Sin embargo, en tan solo siete años, Kia ha duplicado esa cifra, alcanzando el millón de vehículos matriculados en ese país. Este rápido crecimiento pone de manifiesto el creciente impulso de la marca y su compromiso a largo plazo con los clientes australianos.

Tae-Hun (Ted) Lee, vicepresidente ejecutivo y director de la División de Operaciones Globales de Kia, resaltó cómo la recién lanzada Kia Tasman le ha dado un impulso significativo a la marca en mercados como el australiano.

“Este hito refleja la creciente fortaleza de Kia en Australia y el importante papel que este mercado desempeña en nuestro éxito global. La excelente acogida del Tasman demuestra la importancia de desarrollar vehículos adaptados a las necesidades de cada región. Con el continuo despliegue de nuestra Plataforma Más Allá del Vehículo (PBV) y una gama de vehículos eléctricos en expansión, estamos bien posicionados para seguir consolidando este logro en los próximos años". explicó Lee.

Una Kia Tasman fue el vehículo un millón vendido por la marca en Australia, tras 35 años de presencia en ese país. | Foto: Kia

Por su parte, Damien Meredith, director ejecutivo de Kia Australia, aprovechó para indicar que este logró es el comienzo de una nueva era para la marca en ese país.

“Kia ha prosperado en un mercado competitivo y dinámico, gracias a productos que han evolucionado para satisfacer las expectativas cambiantes y a una marca que se ha ganado la confianza de los clientes australianos. Con una nueva ola de modelos innovadores en el horizonte, la celebración de hoy marca un emocionante punto de partida para nuestro próximo capítulo”, indicó Meredith.

Los logros recientes de Kia en Australia incluyen liderar la Encuesta Nacional de Satisfacción de Concesionarios en 2022, lo que demuestra la fiabilidad y el servicio al cliente de la marca. Mientras tanto, en 2024, la marca superó las 80.000 ventas en un solo año por primera vez.

Con una creciente gama de vehículos electrificados y modelos galardonados como el Picanto, líder del segmento, el Carnival (el vehículo de transporte de pasajeros más vendido de Australia) y la recién lanzada camioneta Tasman, Kia fortaleció su presencia en ese país.

¿Cómo va el mercado local?

En el plano local, la firma surcoreana continúa como la marca número uno en el acumulado en ventas del año en Colombia con un total de 19.608 unidades matriculadas entre enero y agosto, alcanzando una participación de mercado de 13,1 %, superando a Renault y Toyota, de acuerdo con cifras oficiales del RUNT.

Kia es una firma de origen surcoreana. | Foto: Kia

Este hito consolida su ascenso sostenido en el mercado automotor colombiano, impulsado por el interés del público colombiano por modelos híbridos y eléctricos.