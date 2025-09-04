¿Qué pasa si le compra el carro a una persona que murió? Esto debe hacer para evitar meterse en problemas

A menudo, cuando se compra un carro usado, se conocen diferentes casos en los que el nuevo propietario resulta con algún inconveniente en medio del negocio.

Desde una estafa, un pago de más, descubrir detalles que el vendedor ocultó, hasta comprarle el carro a una persona que figura como muerta, son situaciones con las que tienen que lidiar cientos de personas que resultan afectadas por no tener claros los pasos para adquirir un vehículo usado.

¿Qué hacer si le compra el carro a una persona que ya falleció?

Este caso fue documentado por la cuenta en TikTok del Vagón Automotriz, donde una persona narró cómo una oferta llamativa en redes sociales terminó metiéndolo en un lío mayúsculo.

Comprar un carro requiere, no solo una inversión, sino una planeación estratégica para que la inversión sea la mejor. | Foto: Getty Images

“El carro estaba prácticamente nuevo, en buen estado y era lo que prácticamente estaba buscando. Hice todo el proceso, contacté con la persona y me dijeron ‘sí claro, el carro está disponible’”, indicó William, hombre que hizo público su caso a través de las redes sociales.

Según explicó la víctima, la mujer con la que hizo negocio y el estado del vehículo le dieron tal grado de confianza que no pensó que fuera a terminar metido en un problema que lo dejó sin carro y sin plata.

🚨 Esto pasó en la vida real: Un cliente nos contó cómo, al comprar un carro usado, descubrió que el dueño estaba muerto cuando intentó hacer el traspaso. Recuerda que al comprar un vehículo o carro usado, debes pedir: peritaje, documentación legal al día y lo más importante, garantía. 🎥 En Vagón Automotriz te mostramos la verdad sin filtro, porque comprar un carro no es un juego. 💡 Aprende a evitar que te pase lo mismo y protege tu inversión.

“Me mostraron el carro, estaba nuevo, tanto así que no pensé en hacerle peritaje, nada. Yo dije, ‘hagámosle de una’. Me gustó, es lo que estaba buscando, e hicimos negocio”, agregó el hombre afectado.

Es necesario hacer análisis detallados del estado del vehículo y del vendedor antes de comprar un carro usado. | Foto: Getty Images/Image Source

Según contó en el clip colgado en TikTok, el pago se hizo de contado y en medio de las negociaciones la vendedora le advirtió que aunque ella no era la titular y el carro era de su esposo y contaba con todos los documentos al día y autenticados para hacer el trámite del traspaso.

Al momento de la transacción, la mujer le indicó que no tenía tiempo para realizar los trámites, por lo que le entregó todos los documentos para que él, personalmente, adelantara el traspaso y fue allí cuando se dio cuenta de lo sucedido.

“Ella me entrega unos papeles y me dice que tenía unos documentos autenticados. Me dio credibilidad, seguridad y por eso lo hice. La autenticada era real, era genuina. Fui a hacer el tema de traspaso y ahí me sale rechazado, que no podía, que tenía problemas”, explicó la víctima.

Para saber qué era lo que sucedía decidió verificar si los documentos autenticados eran reales o adulterados; sin embargo, en la notaría le confirmaron que eran veraces

“Me entró la espinita y dije ‘voy a averiguar’ si estos papeles son originales; fui a la notaría y me dicen que son autenticados originalmente. Ahí es donde más sorprendido quedé y ahí es donde me enteró que el dueño del carro estaba muerto. En la Registraduría me dicen que él ya está fallecido. Qué pasó aquí, le compré el carro a un muerto”, agregó William.

Él afectado indicó que, aunque la señora le dio la cara y le garantizó que le iba a responder, los problemas no pararon ahí, pues los hijos del fallecido interpusieron una demanda por hurto del vehículo, al punto que la Policía le quitó el carro a William, dejándolo sin el bien y sin el dinero.

La víctima explicó que el automotor hacía parte del juicio de sucesión y que no podía ser objeto de ningún negocio hasta que la mujer y los hijos realizaran este engorroso proceso, razón por lo que la venta del auto no era válida.

“En este momento estoy en demandas, yo también demandé por que está mi plata de por medio. La señora me dice que ella me responde, pero cuando salga la sucesión”, aclaró William.

Un carro usado puede ser una oferta llamativa; sin embargo, hay que asegurarse sobre la procedencia del vehículo para evitar meterse en problemas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué hacer para evitar comprar un carro que pertenece a alguien fallecido?

Desde la cuenta que publicó el video, aclaran que es necesario realizar el debido proceso para verificar el estado físico y administrativo del vehículo.