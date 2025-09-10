Cambio en el trono del hombre más rico del mundo. Un octogenario le arrebató el puesto a Elon Musk

Después de 300 días en los que logró mantenerse como el hombre más rico del mundo y pese a que sus compañías sufrieron duros ataques reputacionales, el sudafricano Elon Musk le cedió el trono a Larry Ellison, el cofundador de Oracle.

Este excéntrico billonario, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, ha visto un fuerte repunte en el valor de sus empresas. Como consecuencia, el miércoles 10 de septiembre su fortuna alcanzó los 393.000 millones de dólares, superando a la de Elon Musk, que se ubica en 385.000 millones, según el Bloomberg Billionaires Index. Se trata del mayor incremento registrado en un solo día dentro de dicho escalafón.

Larry Ellison es el fundador de Oracle. | Foto: Europa Press

Oracle, la multinacional fundada por Ellison, ofrece una amplia gama de productos y servicios basados en la nube, incluyendo infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Su buen desempeño bursátil es el culpable de que Ellison le haya ganado a Musk. En lo corrido de 2025 y hasta el 9 de septiembre, las acciones de Oracle habían subido 45 %, pero en la jornada del 10 de septiembre ganaron otro 41 %, después de que la compañía reportara un gran aumento en las reservas y presentara una perspectiva agresiva para su negocio de infraestructura en la nube, según un reporte de Bloomberg, que agregó que ese es el mayor aumento en un solo día en la historia de la empresa.

En julio pasado, Ellison había logrado subir al tercer lugar del ranking global de billonarios, desbancando a Mark Zuckerberg.

Una situación distinta es la que ha vivido Musk con sus empresas. Por ejemplo, las acciones de Tesla han caído un 13% este año.

¿Quién es él?

Larry Ellison nació en 1944 y fue criado en el lado sur de Chicago tras ser adoptado por la tía y el tío de su madre cuando tenía nueve meses. Junto con dos socios, fundó lo que luego se convertiría en Oracle en 1977. La empresa salió a bolsa el 12 de marzo de 1986, un día antes de que lo hiciera Microsoft.

Actualmente, Ellison es dueño del 41 % de la empresa, pero también tiene participaciones en otras compañías, en bienes raíces de lujo (como una isla en Hawái), es dueño de un equipo de vela y del torneo de tenis Indian Wells.

En 2010, se unió a la iniciativa filantrópica The Giving Pledge, fundada por Bill Gates, Melinda French Gates y Warren Buffett, la cual busca que las personas más ricas del mundo donen la mayor parte de su fortuna a causas benéficas, ya sea en vida o a través de sus testamentos. Ellis se comprometió a donar al menos el 95 %, pero recientemente tras su ascenso en el ranking de billonarios anunció en una publicación en X que modificará es compromiso para concentrar más recursos en el Ellison Institute of Technology, un instituto técnico interdisciplinario que tiene una alianza con la Universidad de Oxford.

El instituto, fundado en 2023, se enfoca en innovar en diversos campos, incluyendo la salud, la agricultura, la energía limpia y la inteligencia artificial.

Por siempre joven

Como muchos otros billonarios, Ellison ha tenido excentricidades, por ejemplo, se ha casado cinco veces. Su actual pareja es china y es 47 años menor que él. Así mismo, otra característica que comparte con algunos de sus colegas es que dedica una importante cantidad de dólares a la investigación y experimentación para desafiar el envejecimiento y el paso del tiempo.

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, observa un partido en el Indian Wells Tennis Garden 2018 (Foto: Matthew Stockman/Getty Images) | Foto: Getty Images

Con 81 años, Ellison no parece de su edad, sin canas, pocas arrugas y aún conserva todo su pelo. Según sus biógrafos, para verse así, este magnate sigue una dieta estricta basada en pescado, vegetales y té verde, y pasa muchas horas en el gimnasio cada día.