Estas son las rutas que impulsarían la economía y la movilidad en el puente de Reyes

Miles de viajeros retornarán a sus lugares de origen tras las vacaciones de final de año.

Manuel Santiago Sánchez González

9 de enero de 2026, 11:44 p. m.
Miles de personas se movilizarán por las carreteras del país.
El puente festivo de Reyes es una de las fechas con mayor movimiento turístico durante inicio del año en Colombia: en 2025 el Ministerio de Transporte informó que durante este festivo se movilizaron más de cuatro millones de vehículos, más de 1.470.748 pasajeros en las terminales de transporte, y 1.117.109 pasajeros desde y hacia las terminales aéreas del país según la Aeronáutica Civil.

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Esto con el fin de desplazarse entre ciudades para visitar a familiares, extender sus vacaciones y asistir a festividades culturales, impulsando el turismo interno y la movilidad intermunicipal, una tendencia que sigue marcando el arranque de 2026.

Plan retornó y plan salida de Bogotá
Según datos de la plataforma digital Pinbus este es el top 10 de las rutas que fueron más utilizadas durante ese periodo en 2025 y que podrían contar con gran movilidad en 2026:

1. Neiva–Bogotá, lideró el ranking con un aumento del 67 %

2. Medellín–Bogotá, con un aumento del 16 %

3. Bucaramanga–Bogotá, con un aumento del 49 %

4. Cali–Medellín, con un aumento del 105 %

5. Medellín–Cali, con un aumento del 83 %

6. Ibagué–Bogotá, con un aumento del 17 %

7. Cali–Bogotá, con un aumento del 9 %

8. Bogotá–Neiva, con un aumento del 32 %

9. Bogotá–Medellín, con un aumento del 4 %

10.Bogotá–Manizales, con un aumento del 49 %

Para esta temporada se destacan crecimientos relevantes en rutas más turísticas como: Cartagena–Santa Marta (+40 %), Cali–Armenia (+67 %), Bogotá–San Gil (+51 %) y Valledupar– Santa Marta (+54 %), afirman los expertos de la plataforma.

Igualmente, se proyecta para este año un aumento mayor en la compra de pasajes por internet, destacando que para 2025 registró un incremento del 37 % durante Puente de Reyes.

Fechas de los festivos en enero de 2025: ¿Cuándo es el puente de Reyes en Colombia?
Esto último impulsado por el uso de canales digitales como la página web, la aplicación móvil y WhatsApp, reflejando una mayor adopción de soluciones digitales por parte de los viajeros, quienes priorizan la facilidad para comparar rutas, asegurar disponibilidad, evitar filas y organizar sus desplazamientos con mayor anticipación en temporadas de alta demanda.

🔴 En vivo | Así está la movilidad en Bogotá para el puente de Reyes: hay alto flujo vehicular en algunos corredores de la ciudad

Según Alejandro Zuluaga, cofundador de Pinbus, este comportamiento marcó una pauta clara para los viajes de inicio de año: “El bus intermunicipal sigue siendo un actor clave para la movilidad del país, especialmente en temporadas de alta demanda como el puente de Reyes, en este contexto, la digitalización ha permitido que más personas tengan una mejor experiencia con este medio de transporte, ahora más eficiente, segura y acorde con las nuevas dinámicas de consumo”.

Noticias Destacadas