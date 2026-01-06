Vehículos

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

En Medellín han decidido implementar una campaña que apele a la educación y la prevención.

6 de enero de 2026, 6:56 p. m.
La evasión del SOAT es una de las principales causas de comparendo en el país.
La evasión del SOAT es una de las principales causas de comparendo en el país.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, puso en marcha el nuevo modelo de fotodetección en la ciudad, que pasa de un esquema sancionatorio a uno preventivo y pedagógico, priorizando la protección de la vida por encima de la imposición de multas.

Medellín implementa un nuevo modelo de fotomultas.
Medellín implementa un nuevo modelo de fotomultas. Foto: Alcaldía de Medellín

La nueva estrategia incorpora un sistema integral de señalización preventiva en todos los puntos de fotodetección, con avisos visibles, demarcación en el pavimento y señalización anticipada, cuyo objetivo es informar oportunamente a los conductores y promover comportamientos responsables en la vía.

Asimismo, se eliminan sanciones específicas como los cruces en semáforo amarillo y los bloqueos de intersecciones ocasionados por congestión vehicular.

“Queremos recordarle a la ciudadanía que en Medellín dimos un paso muy importante. Este nuevo enfoque prioriza la educación, la transparencia y la prevención. En Medellín, la tecnología está al servicio de la vida y la seguridad vial. Porque queremos tu vida, no tu plata”, dijo el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Como parte de este enfoque preventivo, la Administración Distrital hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga actualizados sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

“Esto garantiza que la información esté actualizada, que los ciudadanos reciban a tiempo las notificaciones oficiales y evita sanciones por desconocimiento”, indicó la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Fotomultas en Medellín.
Las autoridades de Medellín priorizarán la educación y la prevención antes de imponer una multa económica. Foto: Alcaldía de Medellín

Adicionalmente, la Alcaldía reforzará las acciones de información y prevención mediante el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas, recordando el vencimiento del SOAT y la Revisión Técnico Mecánica.

Los mensajes de texto se enviarán con una frecuencia de 30, 15, 8 y 1 día antes de la fecha de vencimiento. Esta estrategia, implementada desde noviembre de 2024, ha permitido reducir en más de 11.000 las fotodetecciones asociadas al incumplimiento de estos requisitos obligatorios.

El nuevo modelo permite que el Distrito asuma de manera directa la gestión de los comparendos, las cámaras y la operación del Centro de Control de Tráfico, lo que representa un incremento del 125 % en el ingreso de recursos públicos, alcanzando, aproximadamente, $100.006 millones anuales, los cuales serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura vial, la modernización semafórica, el transporte público y las campañas de educación y seguridad vial.

La operación del sistema está a cargo de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, 100 % pública, propiedad del Distrito y adscrita al Conglomerado Público de Medellín.

Movilidad busca que la ciudadanía pueda identificar fácilmente estos dispositivos en los 92 puntos de fotodetección autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la capital del país.
La señalización en las vías es parte de la estrategia para informar sobre la presencia de las cámaras de fotomultas. Foto: Secretaría de Movilidad

La ESU cuenta con más de 40 años de experiencia y está especializada en brindar soluciones integrales en seguridad, tecnología, redes y telecomunicaciones. Actualmente, es la encargada del soporte, mantenimiento y modernización del sistema 123, de más de 3.200 cámaras de seguridad, 120 cámaras de reconocimiento de placas y de la ciberseguridad del Distrito.

Esta operación permitirá generar sinergias entre las secretarías de Movilidad y Seguridad, fortaleciendo la seguridad vial, digital y ciudadana, y consolidando un modelo de gestión pública moderno, tecnológico y autosostenible.

