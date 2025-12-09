Gigante tecnológico anuncia inversión millonaria para fortalecer sus servicios en diversos mercados

Microsoft anunció el martes su mayor inversión en Asia, por un total de 17.500 millones de dólares, en India durante los próximos cuatro años para impulsar la infraestructura de inteligencia artificial y de nube del país.

El director ejecutivo Satya Nadella reveló esto en una publicación X después de reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi.

Nadella dijo que Microsoft estaba comprometiendo las inversiones para ayudar a la India a construir la “infraestructura, las habilidades y las capacidades soberanas” necesarias para su futuro de IA.

El anuncio subraya la creciente competencia global entre las principales empresas tecnológicas para expandirse en la India, que se ha convertido en uno de los mercados digitales de más rápido crecimiento del mundo.

En octubre, Google anunció que invertirá 15 000 millones de dólares en India durante los próximos cinco años para establecer su primer centro de inteligencia artificial en el país. Ubicado en la ciudad sureña de Visakhapatnam, este centro será uno de los más grandes de Google a nivel mundial.

La empresa busca fortalecer su presencia en Asia por medio de productos y servicios. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Nadella se encuentra en la India en un viaje de tres días que incluye debates con responsables políticos, así como participación en eventos centrados en IA en el centro tecnológico del país, Bengaluru, y la capital financiera, Mumbai.

India se ha fijado objetivos ambiciosos para convertirse en un centro global líder en IA y fabricación de semiconductores. El gobierno ha introducido incentivos financieros para atraer a fabricantes globales de chips y grandes empresas tecnológicas con el fin de fortalecer el ecosistema de innovación del país, impulsar el empleo y reducir la dependencia de tecnologías importadas.

Nuevas alianzas de Microsoft

Microsoft dijo el martes que se está asociando con la compañía de inteligencia artificial Anthropic y el fabricante de chips Nvidia como parte de un acuerdo de infraestructura de IA que aleja al gigante del software de su alianza de larga data con OpenAI.

Anthropic, creador del chatbot Claude que compite con ChatGPT de OpenAI, dijo que está comprometido a comprar 30 mil millones de dólares en capacidad informática de la plataforma de computación en la nube Azure de Microsoft.

Como parte de la asociación, Nvidia también invertirá hasta 10 mil millones de dólares en Anthropic, y Microsoft invertirá hasta 5 mil millones de dólares en la startup con sede en San Francisco.

El mercado de la India es uno de los más apetecidos por el número de usuarios. | Foto: AP

Los anuncios conjuntos de los directores ejecutivos Dario Amodei de Anthropic, Satya Nadella de Microsoft y Jensen Huang de Nvidia se produjeron justo antes de la apertura de la conferencia anual de desarrolladores Ignite de Microsoft.

“Se trata de profundizar nuestro compromiso de brindar la mejor infraestructura, elección de modelos y aplicaciones a nuestros clientes”, dijo Nadella en una videollamada con los otros dos ejecutivos, y agregó que se basa en la asociación “crítica” que Microsoft aún tiene con OpenAI.