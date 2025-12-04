Gigantes de la moda al paredón: justicia italiana solicita información a 13 empresas por denuncias de abuso laboral

Los fiscales italianos pidieron a 13 firmas de moda de lujo que proporcionen documentos sobre gobernanza, controles internos y auditorías como parte de una investigación sobre la presunta explotación de trabajadores chinos en subcontratistas, mostraron documentos judiciales el jueves.

Según los documentos obtenidos por The Associated Press, la investigación destacó episodios de “fuerte explotación” de trabajadores chinos en los talleres de los subcontratistas, donde las marcas involucradas producían algunos de sus productos.

Las 13 empresas de moda no hicieron comentarios inmediatamente sobre las solicitudes y acusaciones de los fiscales.

Dolce & Gabbana es una de las empresas a las cuales se le solicitó información. | Foto: Getty Images - SOPA Images

Las empresas de moda que recibieron los pedidos son Dolce & Gabbana, Versace, Prada, Adidas Italia, Missoni, Ferragamo, Givenchy Italia, Alexander McQueen Italia, Gucci, Yves Saint Laurent Manifatture, Pinko, Coccinelle y Off-White Operating.

Los fiscales de Milán utilizarán los documentos solicitados para verificar el nivel de implicación de las marcas en los abusos de los trabajadores y las posibles medidas consiguientes, según los documentos.

La investigación es la última de una serie de operaciones e investigaciones policiales que revelan el trato abusivo a trabajadores subcontratados por marcas de alta gama.

El mes pasado, la fiscalía de Milán investigó al grupo de lujo Tod’s y a tres de sus ejecutivos por presuntos abusos y explotación laboral, y solicitó además una prohibición de seis meses de la publicidad de la compañía. Tod’s negó haber cometido ninguna irregularidad.

En abril, la policía italiana reveló que trabajadores chinos empleados por un subcontratista no autorizado producían bolsos y accesorios para Giorgio Armani.

Inversiones en el mundo de la moda

El Grupo Prada cerró la compra de su rival de moda milanés Versace en un acuerdo de 1.375 millones de dólares en efectivo que coloca a la casa de moda conocida por sus siluetas sexys bajo el mismo techo que la estética “ugly chic” de Prada y el atractivo juvenil de Miu Miu.

Se espera que el esperado acuerdo relance la fortuna de Versace, después de un desempeño mediocre posterior a la pandemia como parte del grupo de lujo estadounidense Capri Holdings.

Prada realizó diversas inversiones en el mundo de la moda. | Foto: El País

Prada declaró en un breve comunicado que la adquisición se había completado tras obtener todas las autorizaciones regulatorias. Capri Holdings, propietaria de Michael Kors y Jimmy Choo, indicó que el dinero se utilizaría para saldar deudas.

Donatella Versace dio la bienvenida al acuerdo en una publicación de Instagram, que también marcó el cumpleaños del difunto fundador de la marca, su hermano, Gianni Versace.