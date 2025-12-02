Suscribirse

Economía

Empresas fabricantes de armas anuncian récord de ingresos gracias a los conflictos actuales

Actualmente, diversas naciones están en medio de procesos bélicos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 2:34 a. m.
inversiones
Las empresas se han visto beneficiadas por los conflictos de los últimos meses. | Foto: Adobe Stock

Las ventas de los 100 mayores fabricantes de armas del mundo alcanzaron un nuevo récord en 2024, impulsadas por los conflictos en Ucrania y Gaza, a pesar de los problemas de producción que dificultan las entregas, reveló un informe publicado este lunes.

A lo largo del año, las ventas ascendieron a 679.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 5,9% con respecto al año anterior, indicó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

x
Cada una de las naciones realiza inversiones millonarias para proteger sus intereses. | Foto: Getty Images

Durante la última década, entre 2015 y 2024, los ingresos de los 100 mayores proveedores aumentaron un 26%.

El año pasado, los ingresos mundiales de los proveedores de armas alcanzaron el nivel más alto jamás registrado por el Sipri, ya que los fabricantes aprovecharon la fuerte demanda”, declaró Lorenzo Scarazzato, del programa de Gastos Militares y Producción de Armas del instituto, en un comunicado.

Contexto: Putin enciende las alarmas del mundo y amenaza con guerra a toda Europa. “Estamos listos”

Jade Guiberteau Ricard, del mismo programa, explicó a AFP que “esto se debe principalmente a Europa”, aunque “todas las regiones aumentaron, excepto Asia y Oceanía”.

Según ella, el aumento de la demanda en Europa está relacionado con la guerra en Ucrania y con “la percepción de la amenaza de Rusia por parte de los Estados europeos”.

Esta evolución se debe, por un lado, a las necesidades de la propia Ucrania y, por otro, a las de los países que le enviaron material y deben reponer sus existencias.

Contexto: Exportaciones de carne colombiana pegan duro en China: récord en el sector

En varios países europeos, “hemos visto numerosos planes de modernización en curso que representarán una nueva fuente de demanda”, añadió Guiberteau Ricard.

El YJ-19, el primer misil de crucero hipersónico operativo de China, se ve durante un desfile militar que marca el 80º aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmen de Beijing el 3 de septiembre de 2025. (Foto de GREG BAKER / AFP)
Las empresas del sector trabajan con la mayoría de las potencias mundiales. | Foto: AFP

Treinta y nueve de los 100 principales proveedores de armas son estadounidenses, entre ellos los tres primeros: Lockheed Martin, RTX (antes Raytheon Technologies) y Northrop Grumman.

El conjunto de los fabricantes estadounidenses registró un aumento del 3,8% en su facturación combinada, hasta alcanzar los 334.000 millones de dólares, lo que representa casi la mitad del total mundial.

En Europa, la facturación agregada de las 26 mayores empresas de armamento aumentó un 13%, hasta alcanzar los 151.000 millones de dólares.

Contexto: Estados Unidos y Ucrania emiten una declaración conjunta tras conversaciones de paz con Rusia en Ginebra

Hay que destacar que cada país es libre de poder contratar a las empresas que les puedan proveer las armas o los insumos para sus fuerzas militares. Estas industrias están en constante actualización para poder brindar a sus usuarios los elementos que más se adecuen para las operaciones que realizan a nivel mundial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

2. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

3. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

4. Navidad millonaria: los números de Walter Mercado para ganar la lotería el 3 diciembre

5. Este sería el mejor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpresasArmasIngresos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.