Gobierno nacional señala que empresas del carbón no asistieron a la mesa de diálogo convocada en Valledupar

El Gobierno nacional señaló este martes, 17 de marzo, que las principales empresas del sector carbonífero en Colombia no asistieron a la mesa de diálogo convocada en Valledupar para avanzar en la construcción de una transición justa, concertada y programada por el sector, pese a haber definido previamente la fecha del encuentro, la cual cancelaron con tan solo un día de anticipación.

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El espacio, liderado por los ministerios del Trabajo, Minas y Energía y el de Ambiente, contó con la participación de organizaciones sindicales del carbón, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Países Bajos, la Universidad del Magdalena y la Universidad Popular del Cesar. Sin embargo, las sillas de empresas como Cerrejón, Drummond, CNR y la Asociación Colombiana de Minería permanecieron vacías.

Inasistencia de las empresas del sector carbonífero. Foto: Ministerio de Trabajo

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, señaló que esta mesa se convocó en el marco del pliego de peticiones presentado por las organizaciones sindicales del carbón el 1 de mayo del año 2025, y recordó que el Gobierno nacional ha cumplido con compromisos clave como la expedición del decreto de negociación multinivel sectorial (Decreto 234 del 6 de marzo de 2026), la reglamentación de planes de cierre de minas y la apertura de procesos administrativos por la negativa de cinco empresas a negociar.

“Hoy tenemos los instrumentos jurídicos que el mismo sector exigía para avanzar en la negociación del sector. Sin embargo, las empresas decidieron no asistir, lo que evidencia una falta de voluntad para construir una transición justa concertada y programada en los planes de cierre minero, este país históricamente ha excluido a los trabajadores y a los sindicatos de los planes de cierre minero”, afirmó la viceministra Muñoz.

El Gobierno reitera que, pese a la insistencia en el diálogo social y los avances regulatorios, las empresas no han manifestado disposición para abordar de manera conjunta los desafíos del sector, en un contexto en el que las dinámicas del mercado global muestran un declive sostenido en la exportación y en los precios internacionales del carbón, impulsado por políticas globales de reducción de combustibles fósiles.

Mesa de diálogo de empresas del sector carbonífero. Foto: Ministerio de Trabajo

“El Estado está cumpliendo su papel y está preparado para liderar este proceso, pero es indispensable la participación del sector empresarial. La ausencia de hoy no solo desconoce el diálogo social tripartito, sino que retrasa decisiones urgentes frente a una realidad inminente: el cierre progresivo de la actividad carbonífera”, concluyó la viceministra.

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El Gobierno nacional anunció que la agenda prevista se desarrollará en su totalidad y que dejará constancia pública de la inasistencia de las empresas, al tiempo que hizo un llamado a la opinión pública y a la comunidad internacional para respaldar la necesidad de una transición justa, ordenada y con garantías para los trabajadores.