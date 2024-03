La exposición mediática y el debido proceso: caso Van Camp’s

Sin embargo, ¿las acusaciones que lanza la cartera administrativa para alimentar la tribuna pública son hechos consumados que cuentan con pruebas claras y certeras?, ¿se le ha dado oportunidad previa a la empresa de aclarar lo sucedido o pronunciarse al respecto o en todo caso evitar una maliciosa exposición pública?, ¿qué sucede si estas declaraciones no son completamente ciertas, pero ya se generó un perjuicio reputacional a la compañía empleadora por una divulgación controlada o no controlada?

Uno de los casos más recientes y que el medio laboral conoció de primera mano es el de la marca Atún Van Camp’s (Seatech International Inc.). La agitación mediática y ciudadana fue evidente luego de que la propia ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, manifestara por medios de comunicación de alcance nacional -sin ponerlo en duda- que algunas trabajadoras de esta empresa debían “usar pañal” en su sitio de trabajo, dado que no tenían autorización para usar el baño.

Ministra del Trabajo ataca brutalmente la empresa de atunes Van Camp’s y asegura que no dejan ir al baño a las trabajadoras y estas deben usar pañal

No obstante, no solo ha sido de público conocimiento que la compañía denunció penalmente a esta trabajadora por injuria -lo que quiere decir que no pueden tomarse como ciertas sus declaraciones hasta que judicialmente se defina-, sino que, en todo caso, otras empleadas de la marca Atún Van Camp’s han señalado públicamente que “es mentira” que la empresa descuente el tiempo de uso del baño de sus trabajadores.